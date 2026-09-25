Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2026
Hội nghị được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sáng 25/9.
Tại hội nghị tập huấn, gần 100 học viên tại 89 công đoàn cơ sở được nghe đại diện cán bộ kỹ thuật Viettel Lai Châu truyền đạt, hướng dẫn 3 nội dung cốt lõi về: giới thiệu và làm quen các công cụ, phần mềm ứng dụng AI cơ bản; trang bị kỹ năng bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu trên môi trường số; thực hành trực tiếp các giải pháp chuyển đổi số văn phòng.
Các học viên tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn ứng dụng và triển khai AI tại cơ sở và được giải đáp, hướng dẫn, gợi mở các phương án áp dụng phù hợp với từng nhóm nhiệm vụ.
Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đã được cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, từng bước nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ và AI trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn trong tình hình mới.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/hoi-nghi-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-cong-doan-nam-2026-862101