Hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2026

Dự có Tiến sĩ Lương Ngọc Vĩnh - Giảng viên cao cấp, Trưởng Khoa Tuyên truyền (Học viện Báo chí và Tuyên truyền); các đồng chí Báo cáo viên Trung ương của tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh; Báo cáo viên Đảng bộ Quân sự tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số địa phương; các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở của các một số đảng bộ...

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến 36 điểm cầu các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các xã trong tỉnh với hơn 1.700 đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ, nghiêm túc; tập trung tiếp thu kiến thức, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, tăng cường trao đổi, chia sẻ những khó khăn, tình huống thực tế trong hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

Đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng thời lưu ý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần chủ động cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp, rèn luyện kỹ năng trình bày, thuyết phục và xử lý tình huống.

Đối với cấp ủy các cấp, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng; kiện toàn, phân công đội ngũ phù hợp, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, chủ động nắm bắt và xử lý từ sớm các vấn đề phức tạp, điểm nóng chính trị - xã hội, khủng hoảng truyền thông ngay từ cơ sở. Đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên cập nhật kiến thức, ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án số 05-ĐA/TU ngày 24/2/2026 của Tỉnh ủy Lai Châu về nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu được Tiến sĩ Lương Ngọc Vĩnh - Trưởng khoa Tuyên truyền truyền đạt 2 chuyên đề: Phương pháp, kỹ năng tuyên truyền miệng và sử dụng trí tuệ nhân tạo của báo cáo viên, tuyên truyền viên; kỹ năng xử lý điểm nóng chính trị - xã hội và khủng hoảng truyền thông.

Đồng thời, các đại biểu trao đổi, thảo luận, giải đáp những kiến nghị liên quan đến các chuyên đề tập huấn.

Tiến sĩ Lương Ngọc Vĩnh - Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hoạt động tuyên truyền miệng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng trong tình hình mới.