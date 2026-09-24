Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027

Sáng 24-9, tại Khánh Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn “Kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027” và “Chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027”. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; hơn 100 đại biểu là phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền trên cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên phát biểu chào mừng hội nghị.

Trong buổi sáng, các đại biểu được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu tổng quan về APEC và Năm APEC Việt Nam 2027. Lãnh đạo Vụ Thông tin, Báo chí của Bộ Ngoại giao đã định hướng công tác thông tin, tuyên truyền; trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phiên buổi chiều, hội nghị tiếp tục với chuyên đề “Chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027”. Các đại biểu được trang bị các giải pháp từ những mô hình chuyển đổi số báo chí hiệu quả, đúc kết từ thực tiễn giai đoạn 2023 - 2025 ở các cơ quan báo chí dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí hướng dẫn các cơ quan báo chí áp dụng Bộ Chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí, qua đó giúp từng đơn vị đánh giá chính xác năng lực công nghệ của mình, từ đó nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực số mạnh mẽ nhất trước khi bước vào Năm APEC 2027.

Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi phát biểu khai mạc.

Đại diện các cơ quan của tỉnh Khánh Hòa tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết, trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2027, Khánh Hòa được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vào tháng 2-2027 (SOM 1). Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi về an ninh, trật tự, hậu cần và các điều kiện cần thiết khác để hội nghị diễn ra thành công. Trong đó, các cơ quan báo chí có vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải thông tin, quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Tỉnh Khánh Hòa mong muốn thông qua hội nghị, các phóng viên, biên tập viên và cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyên sẽ nâng cao trình độ, chuyển hóa những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được thành các sản phẩm truyền thông hiệu quả, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương. Những thông tin này sẽ góp phần để bạn bè quốc tế hiểu đúng, hiểu đầy đủ về đất nước, con người Việt Nam và Khánh Hòa - điểm đến của các sự kiện APEC 2027.

Các đại biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi nhấn mạnh, hội nghị tập huấn có sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên và báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, báo chí truyền thông và chuyển đổi số. Đây là cơ hội để phóng viên, biên tập viên nắm những kiến thức thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn của công tác thông tin, tuyên truyền hiện đại hướng tới Năm APEC 2027.

Ông Đặng Khắc Lợi mong muốn, các giảng viên, báo cáo viên và học viên tập trung trao đổi, thảo luận cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn để phục vụ tốt nhất cho công tác tuyên truyền APEC 2027. Việc tuyên truyền Năm APEC 2027 phải được chuẩn bị bài bản, công phu, chủ động; tạo ra dòng chảy thông tin thống nhất, liên tục và toàn diện từ trước, trong và sau các hội nghị.

Hội nghị tập huấn là dịp để đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của Khánh Hòa, các tỉnh, thành phố trong cả nước được cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí - truyền thông hiện đại.