Hội nghị tập huấn, hướng dẫn khai thác, sử dụng Hệ thống tri thức hình ảnh (VMS AI) Lai Châu

Dự hội nghị có Đại tá Lê Anh Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam cùng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an 38 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống tri thức hình ảnh và điều hành thông minh VMS AI là nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo thị giác (Computer Vision), được tích hợp trên hệ thống camera hiện có và bổ sung theo lộ trình. Hệ thống cung cấp các chức năng giám sát tập trung, tra cứu thông minh bằng AI, phân tích hình ảnh, phát hiện và cảnh báo các tình huống liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, hỗ trợ lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời phục vụ công tác quản lý, điều hành của chính quyền cấp xã, phường.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ công an các xã, phường quy trình vận hành Trung tâm VMS AI theo Quyết định số 1997/QĐ-UBND của UBND tỉnh; thực hiện cấp quyền, phân quyền, bảo mật hai lớp và quản lý tài khoản trên hệ thống.

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam giới thiệu về Hệ thống tri thức hình ảnh và điều hành thông minh VMS AI.

Các học viên được trực tiếp thực hành khai thác các chức năng tiếp nhận, xử lý cảnh báo về an ninh trật tự, an toàn giao thông; theo dõi tiến độ giải quyết các cảnh báo, nhiệm vụ sắp đến hạn và quá hạn. Đồng thời, được hướng dẫn trích xuất dữ liệu camera phục vụ xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh (phạt nguội); truy vết, theo dõi di biến động của đối tượng nghiệp vụ trên bản đồ số GIS và xử lý các sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành.

Trong khuôn khổ hội nghị, các học viên trao đổi, thảo luận, được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hành. Đồng thời được hướng dẫn kích hoạt tài khoản để đưa hệ thống vào vận hành chính thức trong thời gian tới.

Hội nghị góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số cho lực lượng công an cơ sở, từng bước khai thác hiệu quả Hệ thống tri thức hình ảnh và điều hành thông minh VMS AI phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, điều hành tại địa phương.

Đại tá Lê Anh Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Anh Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh yêu cầu quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống tri thức hình ảnh và điều hành thông minh VMS AI đúng quy định, quy trình, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo công an các xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống; thực hiện nghiêm việc phân quyền, quản lý tài khoản theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ được giao nhiệm vụ phải nắm vững quy trình, sử dụng hệ thống đúng mục đích, đúng thẩm quyền, kịp thời tiếp nhận, xử lý các cảnh báo phát sinh góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.