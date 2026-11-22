Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND phường; đại diện phòng chuyên môn Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh; lãnh đạo, công chức phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng bản thuộc khu vực có dự án đi qua; thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường cao tốc CT.13.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phong phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường khẳng định: Dự án đường cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13), đoạn Bảo Hà - Tân Phong là dự án giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu nói chung và phường Tân Phong nói riêng. Khi được triển khai và hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đại diện phòng chuyên môn của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cung cấp các nội dung về quy trình, trình tự thực hiện công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất.

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị: Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng bản thuộc khu vực có dự án đi qua và thành viên Tổ công tác tiếp thu đầy đủ các nội dung được tập huấn để tổ chức thực hiện theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, minh bạch. Đồng thời, tích cực vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương triển khai dự án, phối hợp thực hiện công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và các nội dung liên quan trên tinh thần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người có đất thu hồi.

Thành viên Tổ công tác và đội ngũ trưởng các bản, Tổ dân phố thực hành việc kiểm đếm, đo đạc diện tích đất thu hồi của các hộ dân tại bản San Thàng.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn lý thuyết về quy trình, trình tự thực hiện công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, trong đó, trọng tâm là việc xây dựng kế hoạch thu hồi đất; tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi; thông báo thu hồi đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; lập phương án, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hướng dẫn xác định loại đất, điều kiện được bồi thường về đất…

Lãnh đạo UBND phường kiểm tra việc ghi chép kiểm kê tài sản của các hộ dân thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án cao tốc.

Ngay sau khi được tập huấn lý thuyết, các đại biểu thực hành việc kiểm đếm, đo đạc đất, xác định các loại đất được bồi thường tại thực địa các bản - nơi có dự án cao tốc CT.13 đi qua.

Thông qua hội nghị nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ, nâng cao năng lực và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, các thành viên Tổ công tác và lực lượng cơ sở trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ để sớm triển khai dự án đường cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13), đoạn Bảo Hà - Tân Phong theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh.