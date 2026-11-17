Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Cục trưởng Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh, "công tác bồi thường nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra; đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, củng cố niềm tin của người dân đối với cơ quan nhà nước. Hiệu quả của công tác này không chỉ được thể hiện ở việc giải quyết đúng, đầy đủ, kịp thời các yêu cầu bồi thường, mà còn ở chất lượng thực hiện quản lý nhà nước, công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, phối hợp và phòng ngừa vi phạm trong quá trình thực thi công vụ".

Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước Nguyễn Ngọc Vũ phát biểu khai mạc Hội nghị

Thực tiễn cho thấy, công tác bồi thường nhà nước là lĩnh vực có tính chất liên ngành, liên quan đến nhiều cơ quan trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Quá trình thực hiện có thể phát sinh những vấn đề nghiệp vụ phức tạp, đòi hỏi công chức được giao nhiệm vụ phải nắm vững quy định pháp luật, hiểu rõ trình tự, thủ tục, xác định đúng trách nhiệm của từng cơ quan, đồng thời có kỹ năng tham mưu, phối hợp và xử lý tình huống cụ thể. Đặc biệt, ở cấp cơ sở, nơi trực tiếp tiếp xúc, giải quyết nhiều công việc với người dân, việc nhận diện đúng vụ việc, hướng dẫn đúng thẩm quyền và kịp thời phối hợp với cơ quan chuyên môn có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Những yêu cầu này càng trở nên đáng chú ý trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước đòi hỏi đội ngũ công chức không chỉ nắm chắc các quy định pháp luật mà còn phải hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan để tham mưu, xử lý công việc phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, đối với đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở cấp cơ sở, kỹ năng nhận diện vụ việc, xác định thẩm quyền và phối hợp giải quyết có vai trò quan trọng.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước tại Tuyên Quang

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị là cập nhật các quy định pháp luật mới về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Ngày 23/8/2026, tại Kỳ họp Không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với nhiều nội dung sửa đổi quan trọng, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại. Việc cập nhật những điểm mới của Luật được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ, công chức có cơ sở nghiên cứu, vận dụng các quy định pháp luật trong quá trình tham mưu và thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

"Chính vì vậy, việc tổ chức Hội nghị hôm nay có ý nghĩa quan trọng nhằm trang bị những điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh" - Phó Cục trưởng Nguyễn Ngọc Vũ khẳng định.

Nâng cao kỹ năng giải quyết yêu cầu bồi thường

Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu 3 chuyên đề trọng tâm, tập trung vào những nội dung thiết thực trong quá trình thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Chuyên đề đầu tiên về những điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Phó Cục trưởng Nguyễn Ngọc Vũ trình bày. Chuyên đề này giúp đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước cập nhật kịp thời quy định pháp luật, tạo sự thống nhất trong nhận thức và vận dụng khi thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng phòng thuộc Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước Nguyễn Thị Tươi trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Tiếp đó, Trưởng phòng thuộc Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước Nguyễn Thị Tươi trình bày chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết yêu cầu bồi thường. Đây là nội dung nghiệp vụ quan trọng, gắn trực tiếp với quá trình tiếp nhận, xem xét và giải quyết yêu cầu bồi thường của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại. Việc bồi dưỡng kỹ năng trong lĩnh vực này hướng đến nâng cao năng lực vận dụng pháp luật, xác định trách nhiệm của các cơ quan có liên quan và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với kỹ năng giải quyết yêu cầu bồi thường, Hội nghị tập trung vào chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ xem xét trách nhiệm hoàn trả và quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, do Trưởng phòng Nguyễn Thị Tươi trình bày.

Nội dung tập huấn góp phần củng cố kiến thức, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ công chức được giao phụ trách công tác bồi thường nhà nước, nhất là trong bối cảnh yêu cầu về phân định thẩm quyền và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan ngày càng được chú trọng.

Ngoài các chuyên đề nghiệp vụ, chương trình Hội nghị dành thời gian để đại biểu trao đổi, thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Hoạt động trao đổi, thảo luận là dịp để các cơ quan, đơn vị phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường. Từ đó, giúp cơ quan quản lý chuyên ngành nắm bắt tình hình, xác định những nội dung cần tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước

Lãnh đạo Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức tham dự tập trung nghiên cứu các nội dung tập huấn, chủ động trao đổi những vấn đề phát sinh trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị công chức Sở Tư pháp và công chức được giao phụ trách công tác bồi thường nhà nước tại các sở, ngành, UBND các xã, phường mạnh dạn chia sẻ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các vấn đề liên quan đến phân định thẩm quyền, trách nhiệm phối hợp và quy trình xử lý công việc ở cấp cơ sở. Những ý kiến thực tiễn này sẽ là cơ sở quan trọng để Cục nắm bắt tình hình, kịp thời hướng dẫn, tổng hợp và tham mưu giải pháp tháo gỡ.

Thông qua Hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bồi thường nhà nước tại Tuyên Quang được cập nhật kiến thức pháp luật, củng cố kỹ năng nghiệp vụ và tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện công tác bồi thường nhà nước, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ.