Dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo và công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2026 - 2031 đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động của HĐND tỉnh. Trong bối cảnh tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và phương thức quản lý có nhiều đổi mới, yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị địa phương ngày càng rõ nét, mỗi đại biểu HĐND cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực nghiên cứu, phân tích, đánh giá vấn đề và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Do vậy, mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần xác định rõ: thực hiện tốt chức năng quyết định là phải nghiên cứu kỹ vấn đề, đánh giá đầy đủ tác động, tính khả thi và nguồn lực thực hiện; thực hiện tốt chức năng giám sát là phải lựa chọn đúng vấn đề, đi sâu vào thực chất, làm rõ trách nhiệm và theo dõi đến cùng việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; thực hiện tốt trách nhiệm đại biểu là phải giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực, khách quan và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh phát biểu khai mạc hội nghị.

Để hội nghị đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh và cán bộ tham mưu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; chú trọng vận dụng kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng vào việc nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị của Nhân dân.

Đối với đội ngũ báo cáo viên, đồng chí đề nghị tập trung truyền đạt những kiến thức cốt lõi, kỹ năng thiết thực, gắn lý luận với phân tích tình huống và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giúp đại biểu nắm vững quy định, phương pháp và vận dụng linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Giảng viên truyền đạt kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được các giảng viên truyền đạt 4 chuyên đề, gồm: Tổng quan về HĐND và chính quyền địa phương; quyền, trách nhiệm của đại biểu HĐND và yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ 2026 – 2031; chức năng quyết định của HĐND; kỹ năng thẩm tra, xem xét dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh; giám sát và kỹ năng giám sát và kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Hội nghị là dịp cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn từ thực tiễn, tìm kiếm giải pháp đổi mới phương thức hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 – 2031, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, Nhân dân.