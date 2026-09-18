Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng, ngân hàng

Ông Huỳnh Hoàng Khâm, Trưởng THADS tỉnh Cà Mau (bìa trái) và ông Hồ Cảnh Liêm, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 15, đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, kết quả thực hiện THADS liên quan tín dụng, ngân hàng: tổng số phải thi hành là 2.998 vụ việc, số tiền phải thi hành 7.843 tỷ đồng. Trong đó, đã thi hành xong 97 vụ việc, số tiền 466 tỷ đồng, đạt 5,16% về vụ việc, 13,32% về tiền; đang thi hành 1.730 vụ việc, số tiền 2.927 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị sơ kết quy chế phối hợp.

Hội nghị cũng nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án và hiệu quả xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD). Trong đó, các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng có giá trị lớn, tài sản bảo đảm đa dạng, hầu hết là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, nhiều chủ thể nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn, tài sản bán đấu giá ít người mua; bên phải thi hành án cố tình chây ì; tâm lý e ngại khi mua tài sản thi hành án...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các bên trong thời gian tới.

Đại diện các tổ chức tín dụng tham dự hội nghị.

Đại diện c

ác sở, ngành tỉnh tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Cảnh Liêm, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 15 nhận định: trong bối cảnh hoạt động tín dụng tiếp tục đóng vai trò là kênh cung ứng vốn chủ lực cho nền kinh tế, công tác thu hồi nợ xấu và thi hành các bản án, quyết định liên quan đến nghĩa vụ trả nợ ngân hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu hai ngành cũng như các TCTD trong công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng.

Ông Hồ Cảnh Liêm, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 15 phát biểu tại hội nghị.

"NHNN Chi nhánh Khu vực 15 sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các TCTD trên địa bàn chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án và Chấp hành viên. Các đơn vị cần thực hiện đầy đủ, kịp thời các yêu cầu hợp pháp theo chức năng, quyền hạn; làm tốt công tác cung cấp thông tin, hồ sơ tín dụng, phối hợp xử lý tài sản bảo đảm và tham gia đầy đủ các hoạt động thi hành án theo quy định", ông Hồ Cảnh Liêm nhấn mạnh.

Hai bên cam kết thực hiện chặt chẽ Quy chế trong thời gian tới, để Quy chế trở thành cơ sở quan trọng, thống nhất đầu mối, nâng cao hiệu quả phối hợp và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, nâng cao kỷ cương trong quan hệ tín dụng và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn./.