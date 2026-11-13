Hội nghị quốc tế về y học trường thọ

Sự kiện do Mạng lưới Đầu tư nước ngoài Đà Nẵng (DNFIN) và Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng đồng chủ trì, phối hợp Công ty Thể thao Công nghệ cao Evo Việt Nam tổ chức. Chương trình gồm hội nghị khoa học quốc tế ngày 13/11 tại Furama Resort Đà Nẵng và các hoạt động trải nghiệm ngày 14/11 tại Fusion Resort & Villas Đà Nẵng.

Hội nghị quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực y tế, công nghệ chăm sóc sức khỏe trong nước và quốc tế. Với chủ đề về y học trường thọ và lão hóa khỏe mạnh, hội nghị tập trung thảo luận những tiến bộ trong nghiên cứu sinh học lão hóa, đo lường tuổi sinh học, sức khỏe chuyển hóa, dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ, y học dự phòng và ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên môn, chương trình còn có hoạt động giới thiệu công nghệ y tế, giải pháp chăm sóc sức khỏe và kết nối hợp tác, đầu tư.

Thông qua sự kiện, Đà Nẵng hướng đến tăng cường kết nối với các chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp quốc tế; đồng thời mở rộng cơ hội phát triển lĩnh vực y tế chất lượng cao, chăm sóc sức khỏe chủ động và du lịch y tế. Đây cũng là dịp cập nhật các xu hướng khoa học, công nghệ mới trong phòng ngừa bệnh tật, nâng cao chất lượng sống và thích ứng với xu hướng già hóa dân số.