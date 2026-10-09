Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục: 24 biên bản ghi nhớ đã được ký kết

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. (Ảnh: Vietnam+)

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số diễn ra ngày 8-9/10 tại Hà Nội, 24 biên bản ghi nhớ giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết và được trao.

Trong đó, có một bản ghi nhớ cấp Chính phủ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, 6 văn bản cấp cục và 17 bản ghi nhớ giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức trong nước với đối tác quốc tế. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và giáo dục nghề nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phạm Quang Hưng và Nữ Nam tước Smith xứ Malvern, Quốc vụ khanh phụ trách Kỹ năng, Bộ Giáo dục Vương quốc Anh thay mặt Chính phủ hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Bản ghi nhớ cập nhật khuôn khổ hợp tác giáo dục năm 2019 đồng thời bổ sung lĩnh vực giáo dục kỹ thuật, giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng (TVET). Các nội dung hợp tác bao gồm giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giảng dạy tiếng Anh, công nghệ giáo dục, giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non.

Nhiều hoạt động ký kết đã được diễn ra tại hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Trong giáo dục đại học, Chính phủ Anh khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học của Anh mở rộng hợp tác với đối tác Việt Nam thông qua các chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại học; xem xét khả năng thành lập các phân hiệu quốc tế tại Việt Nam.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, hai bên hướng tới trao đổi chính sách, nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp; phát triển năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; thúc đẩy dạy học kết hợp, phát triển kỹ năng số, kỹ năng xanh và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của công nghệ mới. Hợp tác cũng hướng tới phát triển chương trình đào tạo, tín chỉ, chứng chỉ vi mô và nâng cao chất lượng bảo đảm, kiểm định giáo dục nghề nghiệp.

Trong lĩnh vực tiếng Anh, bản ghi nhớ hướng tới nâng cao trình độ tiếng Anh tại Việt Nam, nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh, đổi mới phương pháp giảng dạy và phát triển chương trình.

Các bản ghi nhớ của các cục, vụ, cơ sở giáo dục và các doanh nghiệp hướng tới mở rộng hợp tác trong đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học, giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ người học.

Trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu, các văn bản có sự tham gia của Trường Đại học Chosun (Hàn Quốc), Đại học RMIT Việt Nam, Trường Đại học Concordia (Canada) và Trường Đại học Newcastle (Australia). Các thỏa thuận giữa Cục Hợp tác quốc tế và hai trường Concordia, Newcastle đề cập đến hỗ trợ đào tạo tiến sỹ theo Đề án 89 và hợp tác học thuật liên quan.

Hội nghị có sự tham gia của khoảng 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: Vietnam+)

Trong giáo dục nghề nghiệp, bản ghi nhớ giữa Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) với Viện Giáo dục nghề nghiệp Liên bang Đức và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực này.

Các bản ghi nhớ khác kết nối tổ chức giáo dục, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế, trong đó có Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Đại học City St George’s, Đại học London và các cơ sở giáo dục Việt Nam. Một số văn bản hướng tới hỗ trợ người học, thúc đẩy hoạt động giáo dục tại địa phương và ứng dụng công nghệ trong trường học, với sự tham gia của Vietnam Foundation, Switch4Schools, DB Engineering and Consulting cùng các đối tác trong nước.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ký kết và trao 24 bản ghi nhớ góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam với đối tác quốc tế, tạo cơ sở để các bên cụ thể hóa hoạt động hợp tác, trao đổi chuyên môn và huy động nguồn lực phục vụ phát triển giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, diễn ra ngày 8-9/10 tại Hà Nội với sự tham dự của khoảng 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ./.