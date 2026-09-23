Hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến: Phối hợp đối phó mạng lưới xuyên quốc gia

Sự kiện kéo dài đến ngày 24/9, quy tụ đại diện từ khoảng 20 quốc gia, bao gồm Mỹ và Trung Quốc, cùng sự tham gia của các tổ chức quốc tế lớn như Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cảnh sát Liên bang Úc, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) và Ban thư ký ASEAN.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì hội nghị, với mục tiêu thúc đẩy "nỗ lực tập thể" nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng và xóa bỏ tội phạm mạng.

Trước khi hội nghị bắt đầu, vào ngày 21/9, Campuchia đã tổ chức cho khoảng 78 phóng viên đến từ gần 40 cơ quan báo chí trong và ngoài nước tham quan khu phức hợp lừa đảo "Công viên Số 8" (No. 8 Park) tại huyện Kampong Trabaek, tỉnh Prey Veng.

Video giới thiệu sự kiện do Bộ Thông tin Campuchia chia sẻ.

Cơ sở rộng 120 ha này từng hoạt động như một "thành phố thu nhỏ" và là nơi làm việc của khoảng 20.000 lao động lừa đảo trong năm 2025. Bên trong khu phức hợp, các phóng viên ghi nhận những hàng buồng điện thoại cách âm, tiền giả mệnh giá 100 USD rải rác trên sàn, khẩu hiệu động viên như "Hãy cống hiến hết mình" hay "Làm giàu sau một đêm", cùng một bối cảnh đồn cảnh sát giả mang tên "Cục Cảnh sát Thương mại Singapore" được sử dụng để thực hiện các cuộc gọi video lừa đảo.

Phát biểu trước truyền thông, ông Hay Makara, đại diện Ủy ban chống lừa đảo Campuchia, tuyên bố lực lượng chức năng đã điều tra hơn 830 địa điểm nghi vấn, đóng cửa 663 cơ sở lừa đảo, trong đó có 86 khu phức hợp quy mô lớn, phong tỏa 300 triệu USD trong các tài khoản liên quan và trục xuất hơn 20.000 nghi phạm người nước ngoài kể từ tháng 7/2025.

"Cho đến nay, không còn khu phức hợp lừa đảo nào tồn tại", ông Hay Makara nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, vào tháng 8, chính quyền Campuchia cũng thông báo đã bắt giữ gần 30.000 nghi phạm, trong đó có 15 quan chức cấp cao và nhân viên lực lượng thực thi pháp luật.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak ngày 22/9 khẳng định quốc gia này có cấu trúc mạnh mẽ, hiệu quả và phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng nhà nước dung túng cho tội phạm mạng.

Sự bùng nổ của tội phạm mạng tại Đông Nam Á đã gây ra thiệt hại tài chính nặng nề trên toàn cầu. Theo Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, tổng thiệt hại do tội phạm lừa đảo gây ra tại Đông Á, Đông Nam Á, Úc và New Zealand ước tính từ 88,3 tỷ USD đến 114,1 tỷ USD trong năm 2025. Phía Mỹ ước tính công dân của họ đã bị lừa đảo ít nhất 18,2 tỷ USD trong năm 2025 từ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á.

Để tăng cường áp lực, ngày 21/9, Mỹ đã áp đặt hạn chế thị thực mới đối với 32 cá nhân liên quan đến các mạng lưới lừa đảo, chủ yếu thuộc tập đoàn Prince Group. Song song đó, vương quốc Anh và Mỹ tiếp tục phối hợp với Campuchia nhằm chia sẻ thông tin tình báo, phong tỏa tài sản và triệt phá các tổ chức tội phạm lừa đảo quy mô lớn.