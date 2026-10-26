Hội nghị quốc tế kết nối nguồn lực chuyển đổi kép trong công nghiệp

Đây là phiên họp thường niên lần thứ 18 của Hội nghị Bàn tròn châu Á - Thái Bình Dương về sản xuất và tiêu dùng bền vững (APRSCP), diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 do UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức. Sự kiện tạo không gian đối thoại, kết nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các đối tác phát triển.

Các đại biểu trong và ngoài nước tham gia hội nghị.

Phát biểu chào mừng, PGS, TS Nguyễn Minh Tâm, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, kết nối khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cần hướng tới đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. Trách nhiệm của đại học không chỉ là tạo ra tri thức mà còn góp phần giải quyết những vấn đề của xã hội.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và đối tác quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ. Qua hội nghị, các bên cùng xác định nhu cầu, tìm kiếm đối tác phù hợp và hình thành những hoạt động hợp tác cụ thể; chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tiếp cận nguồn vốn.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, ông Hoàng Văn Tâm, Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bộ Công Thương cho biết, biến đổi khí hậu, thiếu hụt tài nguyên và biến động giá cả đang đặt ra nhiều thách thức đối với các ngành công nghiệp. Để góp phần thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, chuyển đổi xanh cần gắn liền với chuyển đổi số. Dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo giúp các giải pháp chuyển đổi xanh khả thi hơn, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Ông Hoàng Văn Tâm nhấn mạnh 3 mối kết nối quan trọng: Giữa chính sách và công nghệ; giữa khoa học và sản xuất; hợp tác xuyên quốc gia. Trong đó, chương trình hành động về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2030 gắn với các mục tiêu kinh tế tuần hoàn đòi hỏi chính sách phải dựa trên bằng chứng khoa học, dữ liệu đáng tin cậy và phù hợp với doanh nghiệp.

Ông Hoàng Văn Tâm phát biểu.

Đồng thời, cần thúc đẩy đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm vào nhà máy, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất thông minh, sản xuất xanh, hóa lọc dầu; tăng cường hợp tác quốc tế để chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm và huy động nguồn lực. Bộ Công Thương mong muốn kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và đối tác phát triển trong những chương trình hành động cụ thể.

Hội nghị tập trung trao đổi giải pháp chuyển các mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững thành mô hình kinh doanh, dự án công nghệ và cơ chế hợp tác có thể triển khai, đo lường, nhân rộng. Các nội dung thảo luận gắn chuyển đổi số với nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải, hạn chế ô nhiễm và tăng tính minh bạch của chuỗi giá trị; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn từ thiết kế sản phẩm, lựa chọn vật liệu đến sản xuất, tiêu dùng, thu hồi và tái sử dụng tài nguyên.

Đại biểu quốc tế trao đổi tại hội nghị.

Hội nghị còn có phiên đối thoại về thúc đẩy chuyển đổi kép tại Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương, tập trung vào huy động sự tham gia của doanh nghiệp, người tiêu dùng, tổ chức tài chính; chia sẻ kinh nghiệm thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án chuyển đổi xanh.