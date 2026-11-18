Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 661- QĐ/TW của Ban Bí thư.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng hơn 180 đảng viên thuộc 20 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Các đồng chí Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt Quyết định số 661-QĐ/TW, gồm 5 điều và 2 phụ lục, có hiệu lực từ ngày 04/11/2026. Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy dân vận, mặt trận và các đoàn thể tỉnh, thành phố.

Các đồng chí Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị.

Theo đó, các tỉnh ủy, thành ủy có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, ban hành quy chế làm việc, bảo đảm cụ thể hóa các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, quán triệt Quyết định số 661-QĐ/TW ngày 04/11/2026 của Ban Bí thư.

Lãnh đạo Ban Tổ chức, Kiểm tra Quán triệt nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2026.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị cũng triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2026. Nội dung kiểm điểm tập trung phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”; đánh giá đúng ưu điểm, làm rõ hạn chế và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Trên cơ sở đó, đề ra giải pháp khắc phục, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Chá A Của phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chá A Của đề nghị các chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Quyết định số 661-QĐ/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Trọng tâm là làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy dân vận, mặt trận và các đoàn thể tỉnh, thành phố; chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đảng sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Đồng chí yêu cầu các chi bộ quán triệt chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh ngay sau khi có quyết định của Tỉnh ủy; khẩn trương cụ thể hóa, ban hành các quy chế, chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của Quyết định số 661-QĐ/TW. Việc triển khai đồng bộ, nghiêm túc các nội dung sẽ góp phần kiện toàn tổ chức, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.