Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt nhiều văn bản mới của Trung ương và của tỉnh, gồm: Chương trình hành động số 23-KH/TU, ngày 20/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 5/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch số 186-KH/TU, ngày 22/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 28/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy xã Trà Lĩnh.

Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 30/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2026 - 2030; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 11/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 21/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tạo nguồn lực thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị khóa XIV về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 17/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 23/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác địa chất, quản lý tài nguyên địa chất, khoáng sản và phát triển công nghiệp khai khoáng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An nhấn mạnh, các nội dung được quán triệt lần này có phạm vi rộng, vừa mang tính chiến lược, lâu dài, vừa đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, cấp thiết đối với tỉnh. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng, thực chất, tránh hình thức; làm rõ những quan điểm mới, yêu cầu mới, nhiệm vụ mới gắn với từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Ngay sau hội nghị, các cấp, ngành khẩn trương rà soát, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt; việc đã rõ phải triển khai ngay; mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ nguồn lực. Việc triển khai các chủ trương mới phải gắn với giải quyết những vấn đề thực tiễn, tháo gỡ điểm nghẽn, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị.

Cùng với đó, đề cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; trực tiếp chỉ đạo những việc khó, việc mới, việc phức tạp, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, lấy kết quả thực hiện làm thước đo; đánh giá bằng những chuyển biến thực chất trong công việc và thực tiễn. Đồng chí yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, nói đi đôi với làm, theo dõi công việc đến cùng và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện.

Đối với nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ban Đảng, MTTQ, đoàn thể, HĐND, UBND, các sở, ngành, địa phương rà soát, khái quát 10 công việc nổi bật của từng cơ quan, đơn vị trong 9 tháng năm 2026; phối hợp xây dựng sản phẩm đồ họa để tuyên truyền, làm rõ kết quả, tạo phong trào thi đua và phục vụ đánh giá cán bộ, người đứng đầu gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục duy trì cách làm này trong những tháng cuối năm, quyết tâm tăng tốc trong 90 ngày còn lại, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.