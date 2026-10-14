Hội nghị quán triệt, triển khai Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai các quy định pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo Đại tá Lê Mạnh Hùng, không gian mạng tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội; bất kỳ cá nhân nào cũng có thể trở thành mục tiêu của tội phạm mạng. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an ninh mạng là yêu cầu cần thiết đối với mỗi người dân, cán bộ, công chức và từng cơ quan, đơn vị.

Đại tá Lê Mạnh Hùng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị chủ động tiếp thu, cập nhật kiến thức, nắm vững các quy định pháp luật và tình hình an ninh mạng. Sau hội nghị, mỗi đại biểu cần phát huy vai trò tuyên truyền viên tại cơ quan, đơn vị mình; vận dụng kiến thức đã được trang bị để bảo vệ bản thân, gia đình, đồng nghiệp và đơn vị, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia môi trường số.

Đại tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Cà Mau, triển khai chuyên đề về Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhận diện nguy cơ mất an ninh mạng, lộ, lọt dữ liệu cá nhân từ hoạt động của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, hướng dẫn những nội dung trọng tâm của Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhận diện nguy cơ mất an ninh mạng, lộ, lọt dữ liệu cá nhân từ hoạt động của doanh nghiệp; triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số theo Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 15/4/2026 của UBND tỉnh; đồng thời tìm hiểu các giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số.

Bên cạnh việc phổ biến các chuyên đề, hội nghị dành thời gian giải đáp những thắc mắc của đại biểu, góp phần làm rõ các quy định và cách thức tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

Việc quán triệt và triển khai nghiêm túc các quy định pháp luật về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Cà Mau./.