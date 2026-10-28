Hội nghị quán triệt, triển khai chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy - Ảnh: X.P

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được phát trực tiếp trên sóng của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị - Ảnh:X.P

Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động cũng như thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh trong việc đưa các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương nhanh chóng đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh:X.P

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy giới thiệu chuyên đề 1 - Ảnh: X.P

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy giới thiệu chuyên đề 1 là những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới và Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 25/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được xây dựng để thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về triển khai rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giới thiệu chuyên đề 2 - Ảnh: X.P

Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giới thiệu chuyên đề 2: Những nội dung trọng tâm, cốt lõi các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Quy định số 225-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giới thiệu chuyên đề 3 - Ảnh: X.P

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giới thiệu chuyên đề 3: Những nội dung trọng tâm, cốt lõi chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Bộ Chính trị về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: X.P

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với không gian phát triển mới; kinh tế-xã hội có chuyển biến, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Nhưng phải nhìn thẳng vào thực tế về áp lực tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, tiến độ dự án trọng điểm còn rất lớn, một số nơi phối hợp, giải quyết thủ tục còn chậm.

Nhiều nhiệm vụ Tỉnh ủy đã kết luận vẫn chậm, quá hạn hoặc chưa báo cáo kết quả, tập trung ở giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, quản lý đất đai, giải ngân và chuyển đổi số. Đây là vấn đề kỷ luật thực thi và trách nhiệm của cơ quan chủ trì, người đứng đầu, phải được chấn chỉnh ngay.

Toàn tỉnh có 1.770 điểm cầu với hơn 77.000 đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt - Ảnh: X.P

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là chuyển mạnh từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện, từ báo cáo tiến độ sang kiểm chứng bằng sản phẩm cụ thể. Bởi vậy, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần rà soát, bổ sung chương trình công tác sát với nhiệm vụ chính trị của mình, không sao chép, không hình thức.

Mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó giải quyết, vượt thẩm quyền phải báo cáo kèm phương án xử lý, không đùn đẩy, không để sự chậm trễ làm lãng phí nguồn lực và cơ hội.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm thực thi; chủ động tháo gỡ "điểm nghẽn", về đích năm 2026, chuẩn bị chắc chắn cho năm 2027; đổi mới công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực; chăm lo đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: X.P

Trên tinh thần đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, hành động quyết liệt, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027, xây dựng Quảng Trị giàu mạnh, văn minh, phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và niềm tin của Nhân dân.