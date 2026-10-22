Hội nghị quán triệt, tập huấn việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của hệ thống chính trị

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình có đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện hoàn thiện vị trí việc làm của tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn vị trí việc làm thuộc các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai những nội dung trọng tâm Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Hội nghị cũng nghe đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương chia sẻ kinh nghiệm, kết quả triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm; tình hình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực; việc gắn xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm với phương án giao biên chế. Các ý kiến tập trung làm rõ cách thức tổ chức thực hiện, những kết quả bước đầu, khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong quá trình triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ này đòi hỏi sự thống nhất về nhận thức, phương pháp và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, cần nhận thức đúng vị trí việc làm là căn cứ trung tâm để tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chế độ, chính sách. Vị trí việc làm không đồng nhất với một người, một chức danh hay một suất biên chế; phải xác định rõ công việc, sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực. Việc xác định cần phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng khối, cấp, ngành, lĩnh vực, không áp dụng máy móc một danh mục hoặc định mức nhân lực cho toàn hệ thống.

Nhiệm vụ nền tảng là xác định đúng, đầy đủ, thống nhất hệ thống vị trí việc làm trên cơ sở chủ trương của Đảng, yêu cầu phát triển đất nước, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và sản phẩm công việc. Từ đó, xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế và làm cơ sở định hướng cải cách chính sách tiền lương. Tuyệt đối không lấy số người, ngạch, bậc hoặc biên chế hiện có để hợp thức hóa thực trạng; không tạo thêm vị trí chỉ để đáp ứng nhiệm vụ ngắn hạn, đột xuất hoặc khác biệt về nghiệp vụ khi chưa có căn cứ thực sự.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát toàn diện nhiệm vụ, đối chiếu giữa Trung ương, tỉnh, xã và giữa các cơ quan cùng cấp; làm rõ những nhiệm vụ chưa được phân giao hợp lý, bất cập về thẩm quyền, nguồn lực, dữ liệu và văn bản cần sửa đổi. Mỗi cơ quan phải lập danh mục vị trí việc làm, nêu rõ vị trí giữ nguyên, điều chỉnh, tích hợp hoặc đề nghị bổ sung; đồng thời lập danh mục những nhiệm vụ bất hợp lý, dữ liệu chưa liên thông và quy định cần hoàn thiện, kèm kiến nghị, sản phẩm và thời hạn xử lý.

Về tổ chức thực hiện, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ và chất lượng. Các cơ quan cần thực hiện nghiêm lộ trình, bảo đảm chất lượng từng bước; chủ động nghiên cứu tài liệu hướng dẫn, kịp thời trao đổi những vấn đề chưa rõ; phát hiện, giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền, không để tồn đọng kéo dài. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, khảo sát, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai.

Đồng chí nhấn mạnh, kết quả phải được thể hiện bằng sản phẩm cụ thể, dữ liệu có nguồn và được kiểm chứng, phương án nhân lực, biên chế có giải trình rõ ràng. Các cơ quan, địa phương cần chủ động đề xuất sửa đổi những quy định không còn phù hợp, bảo đảm việc xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thực chất, đồng bộ, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu quản lý cán bộ và biên chế trong giai đoạn mới.