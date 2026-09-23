Hội nghị quán triệt các nghị quyết và chỉ thị của Bộ Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị hướng tới việc cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương thành những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, qua đó đưa các nghị quyết, chỉ thị nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, các nghị quyết, chỉ thị được quán triệt lần này đều là những chủ trương mới, có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác tư tưởng cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, yêu cầu đặt ra sau hội nghị là phải khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương thành những nhiệm vụ rõ ràng, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc triển khai không được dừng ở học tập, quán triệt nghị quyết hoặc chỉ thể hiện qua các văn bản, mà phải xác định cụ thể việc gì cần làm, thực hiện bằng phương pháp nào, thời gian hoàn thành ra sao và cơ quan, cá nhân nào chịu trách nhiệm. Trong đó, cần đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối với Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới, đồng chí Lê Đức Thái yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong tinh thần trách nhiệm và phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là khắc phục tâm lý sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời xây dựng cơ chế phù hợp để cán bộ mạnh dạn đổi mới, chủ động hành động, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm phải được thực hiện song song với tăng cường kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và tuân thủ pháp luật. Cán bộ được giao nhiệm vụ phải thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền; những cán bộ có năng lực, trách nhiệm và tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể cần được đánh giá, ghi nhận đúng mức. Địa phương, đơn vị phải thực hiện sàng lọc đối với những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, qua đó tạo môi trường để đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, phát huy năng lực và đóng góp vào sự phát triển chung.

Về Nghị quyết số 25-NQ/TW về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới và Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tiếp tục xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Các cấp ủy cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời định hướng thông tin, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh cần được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, gắn trực tiếp với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên cũng như từng cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, tránh tình trạng học tập, quán triệt còn mang tính hình thức, nhưng chưa tạo ra chuyển biến rõ nét trong thực tế.

Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành và địa phương được yêu cầu rà soát toàn diện những chương trình, đề án, nhiệm vụ đang triển khai. Qua đó xác định rõ nội dung nào tiếp tục thực hiện, nội dung nào cần điều chỉnh, bổ sung và những nhiệm vụ nào cần xây dựng mới để bảo đảm phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới.

Hiệu quả thực chất của việc triển khai kế hoạch thực hiện các nghị quyết phải được đo bằng kết quả cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; bằng những chuyển biến tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mức độ đồng thuận, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần khẩn trương bắt tay vào triển khai công việc, xác định đúng trọng tâm, ưu tiên nguồn lực và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị nhanh chóng được cụ thể hóa trong thực tiễn.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, như Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Các nội dung được quán triệt tại hội nghị có sự liên kết chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau, tạo thành hệ thống định hướng quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác tư tưởng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới./.