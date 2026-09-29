Hội nghị phổ biến, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo Sở Công thương và các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ và giải pháp về đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg; phổ biến, hướng dẫn về phát triển điện mặt trời mái nhà đối với tổ chức, cá nhân theo quy định tại các Nghị định số 58/2025/NĐ-CP và Nghị định số 243/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương tập trung đánh giá thực trạng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các địa phương, đặc biệt là tại các trụ sở cơ quan công sở, trường học, bệnh viện... Đồng thời, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, như: thủ tục đầu tư, đấu nối, quy chuẩn kỹ thuật và cơ chế khuyến khích đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển điện mặt trời mái nhà tại các cơ quan, công sở trong việc giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia và thực hiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các cơ quan thuộc phạm vi quản lý; tăng cường phối hợp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, thủ tục hành chính, đảm bảo việc triển khai đạt hiệu quả cao, an toàn và đúng quy định pháp luật.