Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật quý III năm 2026

Dự hội nghị có thành viên hội đồng, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh. Tại điểm cầu các xã, phường có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; cán bộ, công chức chuyên môn; tuyên truyền viên pháp luật; lực lượng công an, quân sự và đại diện bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và người có uy tín ở cơ sở.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh được quan tâm triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, trong bối cảnh hệ thống chính trị đang quyết liệt triển khai chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, việc cập nhật, trang bị kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức càng có ý nghĩa quan trọng, giúp thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ nội dung được truyền đạt; chủ động trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cơ sở. Ngay sau hội nghị, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời các quy định pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; gắn việc thực hiện pháp luật với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lưu Hồng Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đại tá Lê Anh Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh giới thiệu nội dung cơ bản của Luật phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, cập nhật những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các đại biểu dự hội nghị.

Qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.