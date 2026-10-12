Hội nghị phản biện xã hội về quy định đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh

Dự thảo do Sở Y tế chủ trì soạn thảo, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và nâng cao chất lượng công tác dân số ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh đội ngũ cộng tác viên dân số được xác định là lực lượng trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân số và kế hoạch hóa gia đình. Việc lựa chọn đúng người, bảo đảm tiêu chuẩn và xác định rõ trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, trên tinh thần khách quan, dân chủ, cầu thị và xây dựng, đại diện các sở, ban, ngành, các hội đồng tư vấn, cán bộ cơ sở đã tham luận, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng vào dự thảo Quyết định.

Nội dung góp ý cho dự thảo bao gồm: cơ sở pháp lý; tính minh bạch, chặt chẽ của các tiêu chuẩn xét chọn, công nhận; cơ chế ký kết hợp đồng trách nhiệm; tính khả thi, công bằng và hiệu quả tác động của Quyết định này khi áp dụng vào các điều kiện đặc thù khác nhau, từ khu vực đô thị cho đến địa bàn nông thôn, miền núi...

Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Nhiều đại biểu cũng đề cập đến những khó khăn của đội ngũ cộng tác viên dân số khi thực hiện nhiệm vụ trong thực tế; việc bố trí, lựa chọn nhân sự và duy trì mạng lưới cộng tác viên một cách hợp lý sau sắp xếp thôn, khối phố; các cơ chế phối hợp thực hiện, giám sát và đánh giá hiệu quả triển khai chính sách.

Lãnh đạo LHPN tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh, lực lượng cộng tác viên dân số tại cơ sở đa phần là nữ giới, trực tiếp gắn bó với công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, do đó những tiếng nói từ cơ sở sẽ giúp chính sách của tỉnh hoàn thiện, sát thực tiễn hơn.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, đồng thời khẳng định những ý kiến đóng góp của các đại biểu có ý nghĩa quan trọng để quyết định của UBND tỉnh khi ban hành sẽ sát với thực tế, có tính khả thi cao và phát huy hiệu quả sâu rộng trong đời sống xã hội; góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác dân số ở cơ sở.

Sau hội nghị này, Hội LHPN tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để gửi Sở Y tế (cơ quan soạn thảo dự thảo quyết định) nghiên cứu hoàn thiện dự thảo đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.