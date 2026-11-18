Toàn cảnh hội nghị phản biện.

Dự thảo Nghị quyết gồm 7 điều quy định các nội dung liên quan về mức thu, đối tượng thu, phương thức quản lý và sử dụng nguồn phí nhằm tạo thêm nguồn lực phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết. Đồng thời, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về phạm vi, đối tượng và mức thu phí; các trường hợp được miễn, giảm; phương thức tổ chức thu; trách nhiệm của các cơ sở lưu trú; công tác quản lý, sử dụng nguồn thu; việc lồng ghép yếu tố bình đẳng giới, bảo đảm sinh kế cho phụ nữ; thời gian thu thí điểm tại một số địa bàn trước khi xem xét mở rộng thực hiện…

Thông qua hội nghị, đảm bảo Nghị quyết sau khi ban hành theo quy định của pháp luật, sát với thực tiễn của tỉnh, bảo đảm tính khoa học, tính khả thi, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và du khách, góp phần nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.