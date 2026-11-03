Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo “Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện tại nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026-2030”

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công ty Điện lực tỉnh Ninh Bình; Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo UBND một số xã, phường trên địa bàn tỉnh; một số thành viên Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nêu mục đích, yêu cầu, nội dung, phương thức tiến hành Hội nghị phản biện xã hội và định hướng một số nội dung trọng tâm đề nghị các đại biểu tập trung phản biện. Theo đó, thông qua phản biện xã hội nhằm nghiên cứu, đánh giá, góp ý đối với dự thảo Nghị quyết, tập trung vào sự cần thiết ban hành, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và tính khả thi của các chính sách được đề xuất.

Phát huy vai trò, trí tuệ, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức, các cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện lực và kinh doanh điện lực góp phần phát hiện những nội dung còn thiếu, còn chưa phù hợp để kịp thời kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, bảo đảm chính sách có tính công bằng, minh bạch, phù hợp, đúng đối tượng, đúng mục đích, thúc đẩy việc sử dụng công nghệ tiên tiến, an toàn và thân thiện với môi trường.

Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Công thương đã trình bày những nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị quyết.

Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trao đổi, góp ý và đề xuất các kiến nghị đối với dự thảo Nghị quyết, tập trung vào các nội dung: Sự cần thiết, tính cấp thiết của việc ban hành Nghị quyết trong tình hình mới. Sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách khác của tỉnh đã được ban hành liên quan đến dự thảo Nghị quyết và thực tiễn cơ sở, nhất là sự phù hợp của các chính sách đề xuất với thực trạng và tác động đến nhóm đối tượng được thụ hưởng, nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh và khả năng cân đối nguồn lực để thực hiện chính sách. Tính hợp pháp, đúng đắn, khoa học và tính khả thi của dự thảo Nghị quyết. Dự báo tác động, hiệu quả về tư tưởng, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của dự thảo Nghị quyết. Việc thể chế hóa các quy định; các điểm, khoản, điều quy định trong dự thảo Nghị quyết; đề xuất hoàn thiện. Những vướng mắc, bất cập trong dự thảo Nghị quyết.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Sở Công thương đã trao đổi, cung cấp thêm thông tin, tiếp thu và giải trình, làm rõ các vấn đề được đại biểu phản biện tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm và các ý kiến phản biện sâu sắc, sát thực tiễn của các đại biểu tham dự. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Đồng chí giao Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, tiếp thu các ý kiến phản biện tại Hội nghị; tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng, ban hành văn bản phản biện xã hội gửi cơ quan chủ trì soạn thảo và báo cáo kết quả theo quy định.