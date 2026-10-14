Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ thưởng, khuyến khích tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và lĩnh vực thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày mục đích, yêu cầu, nội dung và phương thức tiến hành Hội nghị phản biện xã hội. Theo đó, thông qua phản biện xã hội nhằm nghiên cứu, đánh giá, góp ý đối với dự thảo Nghị quyết, tập trung vào sự cần thiết ban hành, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và tính khả thi của các chính sách được đề xuất.

Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, các tổ chức thành viên, đội ngũ văn nghệ sĩ, vận động viên và các đối tượng có liên quan; kịp thời kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, bảo đảm chính sách có tính công bằng, minh bạch, phù hợp, khả thi và thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao cung cấp thông tin, tiếp thu và giải trình, làm rõ các vấn đề được đại biểu phản biện tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đã trình bày những nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh định hướng một số nội dung trọng tâm cần thảo luận, phản biện đối với dự thảo Nghị quyết, tập trung vào: sự cần thiết ban hành; tính thống nhất với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đối tượng áp dụng; căn cứ pháp lý và tổ chức thực hiện; hiệu quả của chính sách.

Đại diện Hội đồng Tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, góp ý và đề xuất các kiến nghị xung quanh dự thảo Nghị quyết quy định chế độ thưởng, khuyến khích tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và lĩnh vực thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tiếp đó, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao đã trao đổi, cung cấp thêm thông tin, tiếp thu và giải trình, làm rõ các vấn đề được đại biểu phản biện tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn các ý kiến phản biện của các đại biểu góp phần phản ánh thực tiễn trong thực hiện chính sách; thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm chia sẻ với MTTQ và cơ quan chủ trì soạn thảo. Đồng chí giao Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, tiếp thu toàn bộ các ý kiến phản biện tại hội nghị; tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng, ban hành văn bản phản biện xã hội gửi cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và báo cáo kết quả theo quy định.