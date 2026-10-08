Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 sẽ diễn ra vào tháng 12/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại biểu kiều bào về dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần 4 và Diễn đàn Trí thức và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024. Ảnh: VGP

Theo tin từ Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) toàn thế giới lần thứ 5 với chủ đề “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia” dự kiến diễn ra từ ngày 17-20/12/2026.

Hội nghị kỳ vọng thúc đẩy sự tham gia thực chất của cộng đồng kiều bào vào các chương trình, mục tiêu phát triển quốc gia — đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, đầu tư, thương mại và hội nhập quốc tế. Đồng thời, sự kiện hướng tới củng cố các mạng lưới NVNONN theo lĩnh vực trọng điểm, thúc đẩy xây dựng các dự án, đề xuất hợp tác cụ thể giữa kiều bào với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp trong nước.

Chương trình hội nghị gồm phiên khai mạc/toàn thể và các phiên chuyên đề tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển đất nước. Bên cạnh đó, các hoạt động bên lề sẽ tạo cơ hội kết nối sâu rộng giữa các đối tác trong nước với cá nhân, tổ chức NVNONN trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, gìn giữ tiếng Việt...