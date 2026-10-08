Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 sẽ diễn ra vào tháng 12/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại biểu kiều bào về dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần 4 và Diễn đàn Trí thức và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Đây là diễn đàn quan trọng để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài kết nối, trao đổi, đóng góp sáng kiến và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Dự kiến, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 kỳ vọng thúc đẩy sự tham gia thực chất của cộng đồng kiều bào vào các chương trình, mục tiêu phát triển quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, đầu tư, thương mại và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, sự kiện hướng tới củng cố các Mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài theo lĩnh vực trọng điểm, thúc đẩy xây dựng các dự án, đề xuất hợp tác cụ thể giữa kiều bào với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp trong nước.

Chương trình Hội nghị gồm phiên Khai mạc/Toàn thể và các phiên chuyên đề tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển đất nước. Bên cạnh đó, các hoạt động bên lề sẽ tạo cơ hội kết nối sâu rộng giữa các đối tác trong nước với cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, gìn giữ tiếng Việt...