Hội nghị do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức với chủ đề “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia”.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên đề và hoạt động kết nối, Hội nghị hướng tới thúc đẩy sự tham gia thực chất của kiều bào vào các lĩnh vực trọng điểm như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư và mở rộng thị trường quốc tế.

Đây cũng là dịp kết nối đội ngũ chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài với các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy hình thành những sáng kiến, dự án hợp tác cụ thể.

Hội nghị có ý nghĩa thiết thực trong việc triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy nguồn lực kiều bào trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Mời quý vị cùng theo dõi trailer giới thiệu Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5.

Nguồn: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài