Tiếp nối thành công của những kỳ trước, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 được tổ chức trong bối cảnh Nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vừa được Bộ Chính trị ban hành, đánh dấu bước chuyển trong nhận thức và tư duy về công tác kiều bào.

Hội nghị nhằm thúc đẩy sự tham gia thực chất của kiều bào vào các mục tiêu phát triển quốc gia đặc biệt trong những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai đất nước như: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Hội nghị kỳ vọng mở ra chặng đường kết nối mới, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn trí tuệ, khát vọng cống hiến của cộng đồng.

Nguồn video: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài