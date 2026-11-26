Dự và phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Hội nghị diễn ra từ ngày 8 đến 10-12 tại Hà Nội và một số địa phương, với chủ đề “Cộng đồng NVNONN góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia”. Đây là Hội nghị toàn thế giới đầu tiên được tổ chức sau Đại hội XIV của Đảng và sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường kết nối, phát huy nguồn lực cộng đồng NVNONN trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và khoảng 400 đại biểu kiều bào tham dự trực tiếp.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5.

Thông tin về những nội dung trọng tâm của hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, ngoài Phiên khai mạc và Phiên toàn thể dự kiến diễn ra vào chiều 8-12, hội nghị còn tổ chức 3 phiên chuyên đề gồm: NVNONN phát huy vai trò trong phát triển kinh tế dữ liệu và các ngành công nghệ chiến lược; NVNONN phát huy vai trò đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm và uy tín quốc gia; NVNONN phát huy vai trò trong mở rộng thị trường, mạng lưới phân phối hàng Việt Nam ra nước ngoài và kết nối với các địa phương, doanh nghiệp trong nước. “Phiên bế mạc sẽ diễn ra vào chiều 9-12, dự kiến tổng kết, công bố kết quả trọng tâm; thông qua Chương trình hành động và giới thiệu các sáng kiến, dự án, mạng lưới kết nối cùng định hướng triển khai sau hội nghị”, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Bên cạnh các phiên làm việc chính thức, hội nghị dự kiến tổ chức nhiều hoạt động kết nối như đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu chào lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; gặp gỡ lãnh đạo thành phố Hà Nội; kết nối chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào với các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; tham quan, giao lưu, khảo sát thực tế, giới thiệu sản phẩm và thành tựu khoa học, công nghệ tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh... Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao đang phối hợp, trao đổi với Bộ Quốc phòng để thu xếp chương trình cho đại biểu kiều bào tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến tổ chức tại Hà Nội trong tháng 12-2026. Đây là dịp để kiều bào tìm hiểu những thành tựu, năng lực và bước phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, thành công của hội nghị không chỉ thể hiện qua các nội dung thảo luận mà quan trọng hơn là chuyển hóa những ý tưởng, sáng kiến, đề xuất thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể; tiếp tục theo dõi, thúc đẩy triển khai kết quả sau hội nghị.