Chiều 26-11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-12-2026 tại Hà Nội và một số địa phương, với chủ đề “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia”.

Gặp gỡ báo chí thông tin về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 chiều 26-11. Ảnh: Liên Hà

Dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và khoảng 300-400 đại biểu kiều bào tham dự trực tiếp, cùng hàng trăm đại biểu trực tuyến tại các điểm cầu ở nước ngoài. Đại biểu kiều bào là các trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, nhà hoạt động văn hóa, giáo dục, chức sắc tôn giáo và thế hệ trẻ tiêu biểu.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hội nghị hướng tới đưa các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết liên quan, vào thực tiễn. Qua đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt gắn bó giữa kiều bào với quê hương, đồng thời kết nối trí tuệ và nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài với nhu cầu phát triển đất nước.

Hội nghị cũng là dịp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến và kiến nghị của kiều bào, làm cơ sở hoàn thiện chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Hội nghị tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực chiến lược quan trọng và là chủ thể tích cực đồng hành, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Dự kiến tại phiên khai mạc và phiên toàn thể chiều 8-12, sẽ có phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; báo cáo trung tâm về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới gắn với triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW; các ý kiến, hiến kế về phát triển đất nước và củng cố đại đoàn kết dân tộc.

Hội nghị dự kiến tổ chức ba phiên chuyên đề, gồm “Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong phát triển kinh tế dữ liệu và các ngành công nghệ chiến lược”; “Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò "đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam", góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm và uy tín quốc gia”; “Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong mở rộng thị trường, mạng lưới phân phối hàng Việt Nam ra nước ngoài và kết nối với các địa phương, doanh nghiệp trong nước”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, thành công của hội nghị không chỉ thể hiện qua các nội dung thảo luận mà quan trọng hơn là chuyển hóa những ý tưởng, sáng kiến, đề xuất thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể; tiếp tục theo dõi, thúc đẩy triển khai kết quả sau sự kiện.

Trả lời câu hỏi về những điểm mới của hội nghị lần này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được gắn chặt chẽ hơn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước.

"Kiều bào không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà còn là chủ thể đồng hành, kiến tạo sự phát triển, trực tiếp đóng góp ý kiến, sáng kiến và tham gia điều hành các phiên thảo luận tại hội nghị", Thứ trưởng thông tin.

Hiện nay, có hơn 6,3 triệu người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội ngũ trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại các quốc gia có trình độ phát triển cao ngày càng được mở rộng, tạo cơ hội phát huy trí tuệ, chất xám, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của cộng đồng kiều bào.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng kỳ vọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được định vị trong chiến lược phát triển quốc gia, vừa phát huy, thu hút nguồn lực kiều bào, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để tham mưu hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kiều bào chủ động đóng góp vào sự phát triển của đất nước.