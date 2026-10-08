Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5

Cộng đồng người Việt tại Belarus họp mặt cộng đồng nhân dịp 80 năm Quốc khánh. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Đây là diễn đàn quan trọng để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài kết nối, trao đổi, đóng góp sáng kiến và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Dự kiến, lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị kỳ vọng thúc đẩy sự tham gia thực chất của cộng đồng kiều bào vào các chương trình, mục tiêu phát triển quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, đầu tư, thương mại và hội nhập quốc tế. Đồng thời, sự kiện hướng tới củng cố các mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài theo lĩnh vực trọng điểm, thúc đẩy xây dựng các dự án, đề xuất hợp tác cụ thể giữa kiều bào với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp trong nước.

Theo dự kiến, chương trình Hội nghị gồm phiên Khai mạc/Toàn thể và các phiên chuyên đề; tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển đất nước. Bên cạnh đó, các hoạt động bên lề sẽ tạo cơ hội kết nối sâu rộng giữa các đối tác trong nước với cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, gìn giữ tiếng Việt...

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn các hội đoàn, tổ chức, doanh nhân, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, đại diện truyền thông, người có uy tín và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm đăng ký tham dự.

Theo đó, hình thức đăng ký: Thông qua các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thông tin đăng ký bao gồm: Thông tin theo giấy tờ tùy thân (Hộ chiếu, căn cước công dân...) kèm tên tiếng Việt (nếu có); địa chỉ email chính thức để nhận thông báo từ Ban Tổ chức; số điện thoại cá nhân và thông tin liên hệ của thân nhân tại Việt Nam.

Trên cơ sở danh sách đăng ký và tiêu chí của Hội nghị, Ban Tổ chức sẽ xem xét và gửi thư mời chính thức tới các đại biểu kiều bào.

*Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 6,5 triệu người, tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, không ngừng lớn mạnh, phát triển, có cuộc sống ngày càng ổn định. Tỷ lệ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và lao động kỹ thuật cao ngày càng tăng, độ tuổi ngày càng trẻ; một số người đã nắm giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị nước sở tại. Đại đa số đồng bào hội nhập tốt, luôn tích cực gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về Tổ quốc, đóng góp quan trọng vào tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW (2004) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, thường xuyên và nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Điều đó khẳng định công tác người Việt Nam ở nước ngoài luôn có vị trí quan trọng trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời là một bộ phận hữu cơ của chiến lược phát triển đất nước và nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia trong giai đoạn mới.