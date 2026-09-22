Hội nghị ngoại trưởng Mercosur thúc đẩy hội nhập và mở rộng thương mại

Ngày 17/1/2026 (giờ địa phương), tại Paraguay, Liên minh châu Âu (EU) và khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác và Hiệp định Thương mại Tạm thời, đánh dấu cột mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai khu vực sau hơn 20 năm đàm phán. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu sau lễ ký. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 21/9, ngoại trưởng các nước thành viên Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) nhóm họp tại thành phố Luque, Paraguay, để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mercosur và các quốc gia liên kết.

Trọng tâm chương trình nghị sự là thúc đẩy hội nhập thương mại, triển khai các thỏa thuận thương mại mới, trong đó có Hiệp định tự do thương mại với Liên minh châu Âu (EU).

Hai bên đã ký các văn kiện liên quan tại Asunción tháng 1/2026, sau hơn hai thập kỷ đàm phán. EU đã phê chuẩn cơ chế áp dụng tạm thời Hiệp định thương mại trong thời gian chờ hiệp định đầy đủ có hiệu lực.

Tại Mercosur, các nước vẫn cần thống nhất cách phân bổ hạn ngạch xuất khẩu được hưởng theo hiệp định, đặc biệt đối với các mặt hàng nhạy cảm. Đây là vấn đề có ý nghĩa lớn đối với Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay, những nước thành viên chủ chốt của khối.

Hội nghị cũng dự kiến rà soát tiến triển trong các thỏa thuận thương mại với Singapore và Canada, qua đó mở rộng thị trường cho Mercosur.

Cùng ngày, Tổng thống Brazil Lula da Silva và Tổng thống Uruguay Yamandú Orsi đã có cuộc gặp tại New York để trao đổi về hội nhập khu vực, thương mại nông nghiệp và phát triển hạ tầng. Hai nhà lãnh đạo cũng bàn về các dự án kết nối biên giới, trong đó có kế hoạch xây cầu song phương qua sông Jaguarão. Brazil và Uruguay đều là thành viên Mercosur.

Được thành lập năm 1991, Mercosur là một trong những cơ chế hội nhập kinh tế quan trọng nhất Mỹ Latinh, với Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Bolivia là các nước thành viên hiện nay. Tại hội nghị thượng đỉnh tháng 6 vừa qua, Paraguay đã chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên cho Uruguay trong 6 tháng cuối năm./.