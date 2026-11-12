Hội nghị Ngoại trưởng G7: Phép thử hợp tác

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị Ngoại trưởng G7 ở Paris, Pháp, ngày 9/11. (Nguồn: Getty Images)

Được xem là diễn đàn có sự đồng thuận cao trong xử lý các vấn đề kinh tế và địa chính trị có thể chi phối, tác động đến việc định hình và củng cố quản trị toàn cầu nhưng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) lại đang đối mặt với thách thức về đoàn kết.

Hội nghị Ngoại trưởng G7 lần này tại Pháp xoay quanh hàng loạt hồ sơ an ninh và kinh tế quan trọng, từ diễn biến xung đột tại Ukraine, tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, đến các chủ đề chuyên sâu như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh năng lượng.

Toàn những vấn đề nóng nhưng tranh cãi còn nóng hơn. Các đồng minh châu Âu của Mỹ trong G7 cho rằng những thay đổi đột ngột trong chính sách của Washington, từ thuế quan, chiến lược với Ukraine đến cách tiếp cận xung đột Trung Đông, đang gây khó khăn cho việc phối hợp hành động chung.

Ngay trước Hội nghị, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ về khả năng đạt một thỏa thuận lớn với Nga, không chỉ liên quan đến Ukraine mà còn tới toàn châu Âu, mà không nhắc gì đến châu Âu khiến Brussels lo ngại về định hướng đối ngoại đơn phương của Washington.

Cuộc đàm phán ba bên Mỹ, Nga và Ukraine diễn ra tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất cũng không có sự góp mặt của châu Âu. Dù Ngoại trưởng Pháp khẳng định nước này sẽ tham gia vào cuộc đàm phán tại Abu Dhabi nhưng phía Mỹ cho biết cuộc tiếp xúc với châu Âu chỉ là “bên lề”.

Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran, trong khi Washington để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới vào các cơ sở hạt nhân của Tehran, thì châu Âu chỉ muốn hạ nhiệt căng thẳng để sớm mở lại eo biển Hormuz nhằm ngăn “cơn bão” giá năng lượng đang khiến mùa Đông châu Âu băng giá hơn.

Ngay trong vấn đề ít nhạy cảm hơn là kinh tế, bất đồng vẫn hiện rõ. Washington vẫn giữ lập trường cứng rắn với các đồng minh châu Âu khi kêu gọi chấm dứt các ưu đãi thương mại của Liên minh châu Âu (EU), điều mà Mỹ gọi là “sự quản lý quá mức” đối với các công ty Mỹ.

Paris vẫn là nơi thử thách sự đoàn kết trong G7.