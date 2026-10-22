Hội nghị nghiên cứu sinh Điều dưỡng năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị là sự kiện học thuật thường niên trọng điểm của nhà trường dành riêng cho các nghiên cứu sinh trình bày các báo cáo chuyên đề, qua đó nhận góp ý từ hội đồng chuyên gia, giúp nâng cao năng lực, hoàn thành luận án nghiên cứu khoa học.

Đây cũng là hoạt động cốt lõi trong công tác quản lý chất lượng đào tạo sau đại học của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Đồng thời là diễn đàn học thuật quan trọng nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới, cập nhật kiến thức và thúc đẩy ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực hành chăm sóc sức khỏe.

Nghiên cứu sinh trình bày báo cáo khoa học chuyên đề tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe 19 báo cáo của các nghiên cứu sinh theo 3 chuyên đề. Trong đó, chuyên đề 1 các nghiên cứu sinh trình bày 7 báo cáo bằng tiếng Anh; các chuyên đề 2 và 3 mỗi chuyên đề có 6 báo cáo.

Các báo cáo tại hội nghị được trao đổi, thảo luận trên tinh thần khoa học, khách quan, xây dựng và trách nhiệm, qua đó giúp các nghiên cứu sinh tiếp tục hoàn thiện phương pháp, nâng cao chất lượng và giá trị ứng dụng của kết quả nghiên cứu.

Ban Tổ chức trao giải cho các nghiên cứu sinh.

Tại hội nghị, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã trao thưởng 3 giải A, 6 giải B và 10 giải C cho các nghiên cứu sinh.

Thời gian tới, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tiếp tục quan tâm xây dựng môi trường học thuật tích cực, tăng cường kết nối nghiên cứu và tạo điều kiện để nghiên cứu sinh phát triển năng lực nghiên cứu độc lập, công bố khoa học và hội nhập quốc tế.