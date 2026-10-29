Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến cơ sở; truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu; livestream trên các nền tảng mạng xã hội.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp nhà nước đứng trên địa bàn tỉnh; các báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa phòng, giảng viên trường Chính trị tỉnh, trường Cao đẳng Lai Châu…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Hội nghị được kết nối tới gần 618 điểm cầu cơ sở trong toàn tỉnh với hơn 18.820 đại biểu tham dự.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các chuyên đề: Kết luận số 106-KL/TW, Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề: Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 và chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy. Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày chuyên đề Kết luận số 105-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững và Chương trình hành động số 48-CTr/TW, ngày 15/10/2026 của Bộ Chính trị thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Thị Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trình bày các chuyên đề: Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW, Nghị quyết số 31-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Chương trình hành động số 47-CTr/TW, ngày 15/10/2026 của Bộ Chính trị thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ và Kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy. Quy định số 225-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Lò Văn Cương - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ trình bày chuyên đề Quy định số 225-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số nội dung: đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; đánh giá cán bộ theo kết quả công việc; thu hút, trọng dụng nhân tài; phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế tư nhân...

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị, nội dung quán triệt của các báo cáo viên và tham luận của các đại biểu, cùng tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham gia hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân nhấn mạnh: Các nghị quyết, kết luận, quy định được quán triệt tại hội nghị có phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tinh thần, nội dung của từng văn bản và mối quan hệ giữa các văn bản; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết, kết luận của Trung ương, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, đảm bảo sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và các kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và trọng dụng nhân tài. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng tăng trưởng năm 2027, trong đó, tập trung khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động phát hiện sớm, phòng ngừa từ xa, kịp thời chấn chỉnh sai phạm, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện, bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được triển khai thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ trong toàn Đảng.