Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ, Đảng uỷ

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày chuyên đề Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; kế hoạch thực hiện của Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, học tập các chuyên đề gồm các Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 23-NQ/TW về “công tác người Việt Nam ở nước ngoài”; Nghị quyết số 24-NQ/TW về “phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”; Nghị quyết số 25-NQ/TW về “chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; Nghị quyết số 26-NQ/TW về “phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; cùng các kế hoạch thực hiện của Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Ngô Thị Bích Hạnh - Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trình bày chuyên đề Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 về “công tác người Việt Nam ở nước ngoài” và kế hoạch thực hiện của Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Hoàng Kiều Anh - Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày chuyên đề Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về “chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” và kế hoạch thực hiện của Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định: Các nghị quyết, chỉ thị được quán triệt lần này hợp thành một chỉnh thể thống nhất về quan điểm và hành động, cần được thể hiện trong công việc của từng cấp uỷ, cơ quan, tổ chức và mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng bộ cần lãnh đạo các tổ chức thành viên phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện chủ trương của Đảng; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền các văn kiện, phải tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tư tưởng và truyền thông chính sách; đưa các nội dung của nghị quyết, chỉ thị vào hoạt động thực tiễn của MTTQ và các đoàn thể; tăng cường công tác tư tưởng và trách nhiệm nêu gương; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và đánh giá bằng kết quả cụ thể, đặc biệt, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát dựa trên sản phẩm, dữ liệu kiểm chứng và kết quả thực tế.