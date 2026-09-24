Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới 44 đảng uỷ trực thuộc, trên 530 điểm cầu, hơn 19.000 đại biểu tham dự. Đồng thời, truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu và trên các nền tảng mạng xã hội.

Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh còn có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; cán bộ, đảng viên, viên chức các Đảng bộ: Các Cơ quan Đảng tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh; báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày chuyên đề Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe các chuyên đề: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới và kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới" và kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới” và kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 02/8/2026 về “Công tác người Việt Nam ở nước ngoài” và chương trình hành động thực hiện của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về “Phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới” và chương trình hành động thực hiện của Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày chuyên đề Nghị quyết số 25-NQ/TW, Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Thị Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày chuyên đề Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày chuyên đề Nghị quyết số 23-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số nội dung: Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu trong tuyên truyền, vận động nhân dân học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác gắn với triển khai thực hiện chỉ thị số 07-CT/TW; xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, định vị thương hiệu du lịch “Lai Châu - Kỳ vĩ và bản sắc” gắn với triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, kết nối nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển tỉnh Lai Châu gắn với triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp gắn với thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW...

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch được quán triệt lần này hợp thành một chỉnh thể thống nhất về quan điểm và hành động.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trên tinh thần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên với những kết quả, sản phẩm cụ thể, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, đảm bảo sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong Đảng và xã hội. Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết, chỉ thị phải gắn với tạo chuyển biến thực chất trong công tác cán bộ, đạo đức công vụ và phương pháp, lề lối làm việc. Thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW và Kế hoạch số 131-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị theo hướng chủ động, sắc bén, thuyết phục, sát cơ sở và phù hợp với môi trường số. Thực hiện Nghị quyết số: 23-NQ/TW, 26-NQ/TW, 27-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết với phương châm phải đổi mới tư duy phát triển, phát huy lợi thế, tổ chức không gian phát triển phù hợp, hiệu quả; gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và huy động hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ xây dựng và phát triển của tỉnh.

Hội nghị nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, khẩn trương của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ tỉnh Lai Châu sẽ thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững.