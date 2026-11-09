Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 tại phường Tân Phong

Đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Thường trực Đảng uỷ; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; Bí thư, phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường; Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng bản...

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các chuyên đề: Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 và Kế hoạch thực hiện của Đảng uỷ phường.

Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trình bày chuyên đề Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch thực hiện của phường.

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Chương trình hành động số 47-CTr/TW, ngày 15/10/2026 của Bộ Chính trị thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ và Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy.

Đồng chí Vũ Thị Huệ - Trưởng Ban xây dựng đảng Đảng ủy phường Tân Phong trình bày các chuyên đề: Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW, Nghị quyết số 31-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Chương trình, kế hoạch của tỉnh, của phường.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số nội dung: thực hiện phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất; giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng phường Tân Phong không ma tuý; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp uỷ, người đứng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường sau sắp xếp…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Mùa A Trừ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Phong đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các báo cáo viên; tinh thần, trách nhiệm tham gia hội nghị của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ, công chức, viên chức, các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Mùa A Trừ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Để các kế hoạch, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nghiêm túc trong việc học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để vận dụng, triển khai một cách phù hợp, hiệu quả, thiết thực. HĐND phường tăng cường vai trò giám sát đối với UBND phường trong việc tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả. UBND phường sớm xây dựng và ban hành các kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực hoạt động của UBND; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sát với điều kiện thực tiễn của phường để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả ngay từ ngày đầu của năm 2027. Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ phường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, tuyên truyền, học tập các kế hoạch, nghị quyết tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp.