Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và các văn bản triển khai thực hiện của Tỉnh ủy

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện Thường trực các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với 6 điểm cầu các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 129 điểm cầu các xã, phường.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã quán triệt những nội dung cốt lõi và Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện: Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh quán triệt nội dung cốt lõi và Chương trình, Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy thực hiện: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14/10/2026 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn khẳng định: Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và các văn bản triển khai thực hiện của Tỉnh ủy đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau hội nghị yêu cầu đặt ra đối với các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy là triển khai nhiệm vụ đến các tổ chức đảng; xác định phần việc, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, lựa chọn những vấn đề cần giải quyết, ban hành kết luận, phân công danh mục, nhiệm vụ cụ thể rõ người phụ trách, rõ thời gian, các vấn đề cần giải quyết, rõ sản phẩm, rõ kết quả, trong đó tập vào những việc ách tắc, tồn đọng, chỉ ra những nội dung chưa được khắc phục và triển khai các nhiệm vụ cần giải quyết cho năm 2027.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các Đảng bộ trực thuộc theo chức năng thẩm quyền, trong đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương chuẩn bị các điều kiện cụ thể, cần thiết để cụ thể hóa thực hiện các kết luận, quy định, chương trình, kế hoạch, các nội dung cần thể chế hóa, chuẩn bị nguồn lực, nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ; rà soát các điều kiện về thủ tục hành chính còn vướng mắc, đất đai, tái định cư, công tác cán bộ, vị trí việc làm… tập trung giải quyết theo quy định, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp; đồng thời chuẩn bị nguồn lực cho phát triển trong năm 2027 và cả nhiệm kỳ.

Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy phối hợp với các Đảng ủy trực thuộc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc; kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Về những nhiệm vụ trọng tâm hành động trong năm 2027, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng kịch bản theo quý, ngành, lĩnh vực; làm rõ đóng góp của các cơ sở sản xuất, dự án mới, năng lực sản xuất tăng thêm và diễn biến thị trường. Cơ quan thống kê phối hợp kiểm chứng số liệu, phương pháp tính. Nhiệm vụ giao cho xã, phường phải đúng thẩm quyền và khả năng đo lường; không chia cơ học chỉ tiêu GRDP cho từng địa phương, cơ sở.

Phát huy không gian phát triển sau hợp nhất, kết nối công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, kinh tế biển và nguồn nhân lực thành các chuỗi giá trị. Thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, đồng thời nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh. Danh mục dự án tạo tăng trưởng phải phân biệt dự án đủ điều kiện vận hành năm 2027 với dự án còn ở giai đoạn chuẩn bị. Giữ kỷ luật tài chính, sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo đảm các điều kiện thực hiện kế hoạch. Rà soát cơ cấu thu, khả năng cân đối ngân sách địa phương, nghĩa vụ chi và nhu cầu đầu tư. Nguồn thu từ đất phải được đánh giá thận trọng về pháp lý, tiến độ và tính bền vững. Phương án thu năm 2027 phải giải trình rõ cơ sở so với ước thực hiện năm 2026.

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo rà soát những quy định, quy trình còn chồng chéo hoặc chưa rõ trách nhiệm, nhất là về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng và thủ tục hành chính. Cấp tỉnh phải hướng dẫn thống nhất; cấp xã chủ động giải quyết việc đã được giao, không xin ý kiến thay cho quyết định thuộc thẩm quyền. Phân cấp, phân quyền gắn với nhân lực, nguồn lực, dữ liệu, kiểm tra và trách nhiệm giải trình. Tập trung bồi dưỡng cán bộ cấp xã theo công việc thực tế; giảm yêu cầu báo cáo trùng lặp, khắc phục hồ sơ bị trả lại nhiều lần. Lấy thời gian, chi phí giải quyết công việc, tỷ lệ đúng hạn, chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng làm căn cứ đánh giá. Cấp ủy lãnh đạo đúng chức năng; cơ quan Nhà nước chủ động quyết định và chịu trách nhiệm. Những việc mới, khó phải báo cáo kèm phương án, bảo đảm khuyến khích sáng tạo trong khuôn khổ quy định.

Phát triển các ngành có lợi thế, tạo thêm năng lực sản xuất và giá trị mới. Về công nghiệp, tập trung dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất thông minh, công nghiệp xanh và những dự án có khả năng đưa vào hoạt động, mở rộng sản xuất trong năm 2027. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc cho lĩnh vực đóng tàu trên địa bàn tỉnh. Đối với Khu kinh tế Ninh Cơ, Khu công nghệ cao Hà Nam và các khu, cụm công nghiệp, phải phân rõ giai đoạn quy hoạch, thủ tục, hạ tầng, thu hút dự án và vận hành; tháo gỡ từng nút thắt. Về dịch vụ, gắn du lịch với kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa, thương mại và logistics; phát triển sản phẩm liên kết các địa bàn, nâng chất lượng dịch vụ, thời gian lưu trú và mức chi tiêu. Về nông nghiệp, chú trọng chế biến, liên kết tiêu thụ, ứng dụng công nghệ, sản xuất sinh thái, giá trị cao; phát triển kinh tế biển bền vững, thực hiện nghiêm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Mỗi ngành lựa chọn nhiệm vụ có thị trường, có chủ thể thực hiện và điều kiện triển khai rõ ràng.

Ưu tiên kết nối các trung tâm Phủ Lý, Hoa Lư, Nam Định với khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng du lịch và khu vực ven biển; các công trình liên kết vùng có tác động mở rộng không gian phát triển.

Đối với từng dự án giao thông trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư phải bám tiến độ được phê duyệt, làm rõ vốn, vật liệu, thủ tục, đơn vị chịu trách nhiệm.

Về mục tiêu đô thị, chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện, hồ sơ, thủ tục, phấn đấu trình và được Quốc hội quyết định thành lập thành phố Ninh Bình trực thuộc Trung ương trong năm 2027, với định hướng đô thị di sản thiên niên kỷ. Đây là mục tiêu phấn đấu cần được cụ thể hóa bằng việc đáp ứng thực chất các tiêu chuẩn và nâng cao chất lượng sống.

Các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo kết quả thực chất từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo đảm phát triển văn hóa, xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân; quản lý chặt tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai; giữ vững quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế; phát huy dân chủ, làm tốt công tác dân vận, truyền thông chính sách và giám sát của Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, thống nhất phương châm tổ chức thực hiện: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ thời gian, rõ sản phẩm; xuyên suốt là kiểm tra, giám sát, công khai tiến độ và đánh giá bằng kết quả cụ thể.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến độ triển khai các nhiệm vụ và kết quả cụ thể. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được giao phụ trách các địa bàn, cơ quan, đơn vị thường xuyên đôn đốc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.