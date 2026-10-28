Chiều 28-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và văn bản triển khai của tỉnh. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu phường Phan Rang. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Trần Phong, Nguyễn Khắc Hà và các đồng chí: Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Các đồng chí: Hồ Xuân Trường, Nguyễn Việt Hùng và các đồng chí: Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Đồng chí Lâm Đông tham dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy phường Phan Rang. Ảnh: THANH LONG

Quang cảnh tại điểm cầu phường Phan Rang. Ảnh: THANH LONG.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ hội trường Tỉnh ủy đến điểm cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với gần 59.000 đại biểu tham dự; đồng thời được phát sóng trực tiếp trên các kênh, sóng, nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa.

Đồng chí Hồ Xuân Trường quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường đã quán triệt chuyên đề về những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, quy định về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, gồm: Nghị quyết số 29, ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30, ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31, ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Quy định số 224, ngày 14-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh”; Quy định số 225, ngày 14-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...

Đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, 3 nghị quyết và 2 quy định tuy có nội dung, trọng tâm khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, bổ sung cho nhau, gắn việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò của đảng viên và tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kiểm soát quyền lực và củng cố niềm tin của Nhân dân. Điều đó đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tinh thần, nội dung của từng văn bản và mối quan hệ giữa các văn bản; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm các chủ trương, quyết sách của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn. Đối với tỉnh Khánh Hòa, trọng tâm việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định trên là tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các nghị quyết, quy định của Trung ương được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Việt Hùng quán triệt chuyên đề về Kết luận số 105, ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Kết luận số 106, ngày 15-10-2026 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Các đồng chí: Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tạ Hồng Quang - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đồng chí: Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

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