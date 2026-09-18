Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy tới điểm cầu của 6 Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh; Đảng ủy HĐND tỉnh; Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; Đảng ủy Công an tỉnh; Đảng ủy Quân sự tỉnh và các điểm cầu cấp xã trong toàn tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; thủ trưởng các ban, sở, ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành của Đảng bộ HĐND tỉnh, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nội dung cốt lõi và Chương trình, Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cốt lõi và Chương trình, Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các văn bản: Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt nội dung cốt lõi và Chương trình, Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt nội dung cốt lõi và Chương trình, Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các văn bản: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt các nội dung cốt lõi và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt những nội dung cốt lõi và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, làm rõ những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các Chương trình, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra sau Hội nghị là phải chuyển mạnh từ học tập, quán triệt sang tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến và kết quả cụ thể trong thực tiễn, đồng chí đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ các chương trình, kế hoạch của tỉnh để cụ thể hóa đúng phần việc thuộc chức năng, nhiệm vụ; những nội dung đã có trong chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh cần được ưu tiên tích hợp, kế thừa; những nhiệm vụ không còn cần thiết, trùng lặp hoặc không còn phù hợp phải chủ động đề xuất điều chỉnh theo thẩm quyền.

Đối với Nghị quyết số 24-NQ/TW và Chỉ thị số 07-CT/TW, đồng chí yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong công tác cán bộ, đạo đức công vụ và phương thức giải quyết công việc. Với Nghị quyết số 25-NQ/TW, cần phải đổi mới đồng bộ công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thống nhất, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả; sát cơ sở, dựa trên dữ liệu và phù hợp môi trường số. Với Nghị quyết số 27-NQ/TW, cần chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo địa giới hành chính sang tư duy tổ chức không gian phát triển theo chức năng, chuỗi giá trị, hành lang kinh tế, vùng động lực và hệ sinh thái; nhưng mọi định hướng phải được tổ chức thực hiện trên nền tảng quy hoạch, hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực.

Về Nghị quyết số 26-NQ/TW, phải giữ nguyên tắc bảo tồn di sản đi trước, phát triển du lịch có kiểm soát; không đánh đổi di sản, môi trường và lợi ích lâu dài của cộng đồng để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Các địa phương có khu di sản, vùng đệm phải chịu trách nhiệm quản lý hiện trạng, trật tự xây dựng, đất đai, môi trường và kịp thời báo cáo nguy cơ ảnh hưởng đến giá trị di sản; đồng thời huy động doanh nghiệp và cộng đồng tham gia xây dựng sản phẩm đặc thù, văn hóa du lịch, thương hiệu điểm đến. Phát triển du lịch phải gắn chặt với công nghiệp văn hóa, nông nghiệp sinh thái, thương mại - dịch vụ, kinh tế đêm, chuyển đổi số và liên kết vùng để tăng giá trị. Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cần chuyển từ cách làm thiên về vận động, thăm hỏi, sự kiện sang đồng hành, kiến tạo cơ chế, kết nối và tạo sản phẩm hợp tác cụ thể.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu gắn việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị với những điểm nghẽn và nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh đang trực tiếp xử lý như: đẩy nhanh tiến độ đầu tư công; tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng; xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công sau sắp xếp; đồng bộ quy hoạch; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; nâng cao năng lực cấp xã… Đồng thời cần siết chặt kỷ luật trong tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Sau Hội nghị, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đảng ủy các xã, phường và các cơ quan, đơn vị cần tổ chức quán triệt, cụ thể hóa ngay các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, các văn bản triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng đối tượng, phạm vi và mốc thời gian trong từng chương trình, kế hoạch.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn thực hiện, đồng chí nhấn mạnh: Khi báo cáo tiến độ, đối với nhiệm vụ chậm phải làm rõ nội dung, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, cá nhân, thẩm quyền xử lý, thời hạn khắc phục và sản phẩm sau khắc phục. Những nhiệm vụ hoàn thành tốt cần được tổng kết, chuẩn hóa quy trình và nhân rộng; những nhiệm vụ không còn cần thiết hoặc trùng lặp phải kịp thời đề xuất điều chỉnh, dừng hoặc tích hợp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo lĩnh vực, địa bàn được phân công tăng cường kiểm tra thực tế, làm việc trực tiếp với cơ sở, kịp thời tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; không để những vấn đề nhỏ tích tụ thành điểm nghẽn lớn.