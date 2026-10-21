Hội nghị 'Nghe dân nói' lần thứ hai năm 2026

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ và Nhân dân hai xã Mường Ảng, Mường Lạn.

Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giải đáp những ý kiến, kiến nghị của người dân.

Tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2026 của tỉnh; tình hình triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn hai xã Mường Ảng và Mường Lạn. Theo đó tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm ước đạt 9,81%; riêng quý III đạt 11,67%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố. Diện tích cà phê toàn tỉnh đạt khoảng 20.968ha, mắc ca đạt khoảng 19.475ha. Về thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt thông tin dự án đối với 22 dự án, tổng vốn đầu tư 30.293,705 tỷ đồng.

Đại diện nhân dân địa phương đã phản ánh, kiến nghị với các cấp, ngành về: Công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang; việc bố trí tái định cư bảo đảm thuận tiện, phù hợp với phong tục, tập quán của người dân; thời gian kiểm đếm, đo đạc diện tích đất thu hồi, cây cối, hoa màu và tài sản trên đất; nâng mức bồi thường về đất cho người dân; công khai trình tự, quy trình giải phóng mặt bằng và niêm yết đơn giá bồi thường, hỗ trợ tại nhà văn hóa để người dân biết, kiểm tra, giám sát. Người dân bản Pu Cai, xã Mường Ảng, kiến nghị sớm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Đại biểu, Nhân dân dự hội nghị.

Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương và đã giải đáp những kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời, ghi nhận các kiến nghị vượt thẩm quyền để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, đối thoại, công khai, minh bạch các chính sách liên quan đến dự án cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang; quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các xã Mường Lạn, Mường Ảng tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân, kịp thời tháo gỡ từ cơ sở; khen thưởng các cá nhân, tổ chức, các hộ dân đồng thuận làm tốt công bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, đôn đốc và giám sát việc tiếp thu, xử lý theo quy định.

Người dân xã Mường Ảng phát biểu ý kiến về việc công khai các bước, quy trình giải phóng mặt bằng và niêm yết công khai giá bồi thường các loại đất.

Sau hội nghị, đồng chí Mùa A Vảng và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa một số công trình, dự án trên địa bàn xã Mường Ảng.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa tại khu vực nút giao IC2, dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, thuộc địa phận xã Mường Ảng.

Đoàn công tác kiểm tra công trình hồ chứa nước Ẳng Cang, xã Mường Ảng.