Với mục tiêu khơi thông nguồn lực tài chính ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam bộ, Hội nghị là hành động cụ thể của ngành ngân hàng để triển khai thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, nghị quyết Quốc hội và Chính phủ, theo Kết luận 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung dài hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số và Nghị quyết 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Chiều ngày 23/10/2026 tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hội nghị: “ Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực Tài chính- Ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ”

Hội nghị cũng là hành động cụ thể của ngành ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án lớn về hạ tầng, về phát triển kinh tế xã hội tại vùng Đông Nam bộ. Theo đó, tại Hội nghị các TCTD và doanh nghiệp sẽ ký kết các thỏa thuận hợp tác để triển khai các dự án, phương án kinh doanh thuộc các lĩnh vực: công nghiệp chế tạo, năng lượng; hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, nhà ở xã hội… (với tổng số tiền, theo thống kê ban đầu, khoảng trên 31 nghìn tỷ đồng và 2,8 tỷ USD) là những dự án, khi triển khai thực hiện và đi vào khai thác, hoạt động sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế vùng Đông Nam bộ theo mục tiêu đề ra.

Hội nghị thể hiện sự phối hợp chặt chẽ và thực hiện trách nhiệm nhiệm vụ giữa ngành và chính quyền địa phương vùng Đông Nam Bộ, để đảm bảo đưa cơ chế chính sách của Đảng, của Chính phủ và cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng ngân hàng đi vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả, bằng những giải pháp và hành động cụ thể nhằm khơi thông nguồn lực tài chính và phát huy hiệu quả vốn tín dụng ngân hàng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế vùng Đông Nam bộ - vùng động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số và logistics quốc tế, như Nghị quyết 27-NQ/TW đã xác định.

Đồng thời, thông qua việc nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cũng như yêu cầu về đổi mới để tháo gỡ, chỉ đạo và xử lý kịp thời nhằm đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP về tăng trưởng GRDP các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ năm 2026, với mức tăng từ 10%- 10,2% và các năm tiếp theo.

Với trên 300 đại biểu tham dự Hội nghị là đại diện các TCTD, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, lãnh đạo sở ngành, địa phương, và đặc biệt được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp từ Thống đốc NHNN, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, TP. Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh, Hội nghị không chỉ là việc quán triệt thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ về định hướng và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, mà còn là hành động cụ thể, thiết thực để phát huy và đưa nguồn lực chính sách phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, đúng với tinh thần “nói và làm” và trách nhiệm thực thi, trách nhiệm tổ chức thực hiện.