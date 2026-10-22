Hội nghị ngành Công Thương phía Nam lần thứ XII: Khơi thông nguồn lực, tạo đà tăng trưởng hai con số

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Công Thương có Thứ trưởng Phan Thị Thắng; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ Công Thương. Về phía TP. Hồ Chí Minh có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Sinh Nhật Tân; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố và các sở, ban, ngành. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; lãnh đạo các hội, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Bộ Công Thương, UBND TP. Hồ Chí Minh và đại diện các địa phương tham dự Hội nghị, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, 9 tháng đầu năm 2026 và thảo luận giải pháp cho những tháng cuối năm.

Hội nghị có chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác liên kết vùng nhằm khơi thông nguồn lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ‘hai con số’ giai đoạn 2026 - 2030”.

Năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều biến động từ kinh tế toàn cầu, những điều chỉnh về chính sách thuế quan của một số nền kinh tế lớn, chi phí đầu vào gia tăng và áp lực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ngành Công Thương các tỉnh, thành phố trong khu vực đã chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất và mở rộng thị trường.

Sản xuất công nghiệp, thương mại và xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng

Năm 2025 và 9 tháng năm 2026, ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất và mở rộng thị trường. Các địa phương phát huy thế mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, logistics, nông sản, thủy sản xuất khẩu, năng lượng tái tạo và kinh tế biên mậu; đồng thời đẩy mạnh kết nối cung cầu, tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.

Theo báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025, 9 tháng năm 2026; nhiệm vụ và giải pháp quý IV năm 2026 của ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của khu vực tăng 11,1% so với cùng kỳ. Trong đó, 5/8 tỉnh, thành phố có mức tăng cao hơn bình quân cả nước, với mức tăng của cả nước là 9,2%. Cụ thể, TP. Cần Thơ tăng 10,4%; tỉnh An Giang tăng 12,9%; tỉnh Đồng Tháp tăng 13,1%; tỉnh Tây Ninh tăng 14,9%; TP. Đồng Nai tăng 15,2%.

Một số sản phẩm công nghiệp duy trì mức sản lượng tăng khá so với cùng kỳ, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành. Sản lượng thủy hải sản chế biến tại Cà Mau tăng 11,8%, Đồng Tháp tăng 11,6%, An Giang tăng 18,1%. Sản phẩm gạo xay xát tại TP. Cần Thơ tăng 3,5%, Tây Ninh tăng 15,3%, Đồng Tháp tăng 8,5% và An Giang tăng 8,8%. Sản phẩm giày dép tại TP. Cần Thơ tăng 10,9%, TP. Đồng Nai tăng 15% và Đồng Tháp tăng 14,4%.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp khu vực tiếp tục duy trì mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2025. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn khu vực tăng 12,9%; có 6/8 tỉnh, thành phố đạt mức tăng cao hơn bình quân cả nước là 12,3%. Trong đó, TP. Đồng Nai tăng 12,6%; Cà Mau tăng 12,7%; Đồng Tháp tăng 13%; An Giang tăng 13,7%; Vĩnh Long tăng 14,4%; Tây Ninh tăng 15%.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026, sáng 22/10, tại TP. Hồ Chí Minh.

Ở lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 của khu vực đạt 3.927.598 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ, chiếm 56,03% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Trong 9 tháng năm 2026, chỉ tiêu này đạt 2.858.823 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ, chiếm 48,2% cả nước.

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực phía Nam đạt 167,4 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ, chiếm 35,2% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 138,4 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh đạt 76 tỷ USD, TP. Đồng Nai đạt 27,5 tỷ USD và Tây Ninh đạt 15,5 tỷ USD.

Báo cáo cũng cho biết, doanh nghiệp tiếp tục tận dụng các ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do để gia tăng khả năng cạnh tranh về giá và mở rộng thị phần tại các thị trường. Việc theo dõi, cập nhật chính sách thương mại, phòng vệ thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường, truy xuất nguồn gốc và các quy định mới của thị trường nhập khẩu được xác định là nội dung cần tiếp tục quan tâm.

Tăng cường liên kết vùng, phát triển hạ tầng công nghiệp và năng lượng

Phát triển hạ tầng công nghiệp, thương mại và năng lượng là một trong những nội dung được đề cập trong báo cáo về kết quả hoạt động của ngành Công Thương khu vực phía Nam. Các địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại và hệ thống cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Về cụm công nghiệp, khu vực có 93 cụm công nghiệp đang hoạt động, với tổng diện tích 4.216 ha; 166 cụm công nghiệp đã được thành lập, với tổng diện tích 8.574,9 ha. Trong 9 tháng năm 2026, Tây Ninh thành lập mới 9 cụm công nghiệp; Đồng Tháp triển khai cụm công nghiệp Thạnh Tân với diện tích 50 ha, tổng vốn đầu tư hơn 871,6 tỷ đồng; Vĩnh Long triển khai 6 cụm công nghiệp mới.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hạ tầng thương mại tiếp tục được duy trì và phát triển. Toàn khu vực có 2.305 chợ, 429 siêu thị, 108 trung tâm thương mại và 5.648 cửa hàng tiện lợi. Đây là hệ thống phục vụ hoạt động lưu thông, phân phối hàng hóa và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại các địa phương trong vùng.

Trong lĩnh vực năng lượng, sản lượng điện thương phẩm năm 2025 đạt 103.051,1 triệu kWh. Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm dự kiến đạt 94.687,6 triệu kWh. Công tác triển khai các dự án lưới điện tiếp tục được các địa phương quan tâm; tại Vĩnh Long, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành đối với 4/7 dự án đường dây 110 kV.

Toàn cảnh Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh và đại diện các Sở Công Thương trong khu vực.

Đối với công tác hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thông qua hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, năm 2025, các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam thực hiện tổng kinh phí 38,519 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch năm. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia là 9,624 tỷ đồng, kinh phí khuyến công địa phương là 28,895 tỷ đồng.

Tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2026 được duyệt của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam là 71,056 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công địa phương theo kế hoạch là 54,898 tỷ đồng, chiếm 77,3%; kinh phí khuyến công quốc gia là 16,158 tỷ đồng, chiếm 22,7%.

Trong 9 tháng năm 2026, kinh phí khuyến công thực hiện đạt 34,141 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch năm và gấp 4,61 lần so với cùng kỳ năm 2025. Các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, công nghiệp hỗ trợ và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được triển khai trong công tác quản lý nhà nước của ngành Công Thương tại các địa phương.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026

Trong 3 tháng cuối năm 2026, ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng, bám sát kịch bản tăng trưởng GRDP hai con số của từng địa phương; thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất, kinh doanh, xác định rõ các ngành, doanh nghiệp và dự án có khả năng tạo tăng trưởng để tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.

Theo phần nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2026 của báo cáo, các Sở Công Thương cần tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá tiến độ thực hiện; kịp thời báo cáo UBND các tỉnh, thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền; tập trung nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương năm 2027.

Trong lĩnh vực công nghiệp, các địa phương tiếp tục phát triển các vùng sản xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế và cụm công nghiệp nhằm chủ động hơn về nguồn cung nguyên liệu trong nước; có cơ chế khuyến khích sản xuất linh kiện, sản phẩm trung gian trong nước thay thế hàng nhập khẩu. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác sản xuất nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước có khả năng thay thế nguồn nhập khẩu trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Công tác theo dõi sản xuất, thị trường và xuất nhập khẩu được tiếp tục thực hiện; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, vốn, lao động, logistics, năng lượng và tiêu thụ sản phẩm. Các địa phương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; tăng cường cập nhật, cảnh báo về chính sách thương mại, phòng vệ thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường, truy xuất nguồn gốc và quy định mới của thị trường nhập khẩu.

Đối với hoạt động thương mại, nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy tiêu dùng, triển khai các chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và bình ổn thị trường, trong đó có công tác chuẩn bị phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Đinh Mùi năm 2027. Các hoạt động quản lý thị trường tiếp tục hướng tới kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm tra hoạt động thương mại trên môi trường số.

Trong lĩnh vực năng lượng, các địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được quan tâm trong hoạt động quản lý nhà nước của ngành.

Báo cáo xác định việc tăng cường phối hợp giữa các địa phương, tập trung nguồn lực và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là những nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian còn lại của năm 2026, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra và tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương năm 2027.

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026 là dịp để các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xác định những khó khăn, vướng mắc và thống nhất các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2026, đóng góp vào tăng trưởng của toàn ngành Công Thương, góp phần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Tạp chí Công Thương sẽ tiếp tục thông tin...