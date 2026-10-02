Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ XII - năm 2026

41+

40+

39+

38+

37+

36+

35+

34+

33+

32+

31+

30+

29+

28+

27+

26+

25+

24+

23+

22+

21+

20+

19+

18+

17+

16+

15+

14+

13+

12+

11+

10+

9+

8+

7+

6+

5+

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3+

2+

1+

Cùng tham dự Hội nghị có lãnh đạo thành phố Hải Phòng, đại diện các Cục, Vụ, Viện và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương, Sở Công Thương Hải Phòng, các Sở, ngành liên quan, cùng đông đảo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026; trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn và thống nhất nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2026, định hướng năm 2027 và các năm tiếp theo.

Năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế thế giới phục hồi chưa đồng đều; xung đột địa chính trị, bảo hộ thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật, biến động giá năng lượng, nguyên liệu và vận tải tiếp tục tác động đến chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu. Trong nước, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; sản xuất, xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng tiếp tục là động lực tăng trưởng, song doanh nghiệp vẫn chịu sức ép về chi phí, tỷ giá, cạnh tranh, yêu cầu xuất xứ, giảm phát thải và phòng vệ thương mại.

Về các yếu tố nội vùng, việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện cơ cấu lại nguồn lực và tăng cường liên kết vùng; đồng thời đặt ra yêu cầu thống nhất quy hoạch, cơ chế quản lý, phân cấp và dữ liệu. Khu vực có lợi thế về hạ tầng, nguồn nhân lực, cửa khẩu, cảng biển và các trung tâm công nghiệp, nhưng trình độ phát triển, hạ tầng logistics và năng lực doanh nghiệp giữa các địa phương còn chênh lệch.

Đứng trước những khó khăn và thời cơ đó, ngành Công Thương các địa phương đã chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đẩy nhanh dự án, bảo đảm cung ứng năng lượng và hàng hóa, hỗ trợ xuất khẩu, phát triển thương mại điện tử, quản lý thị trường, cải cách hành chính và tăng cường liên kết vùng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.