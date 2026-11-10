Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2026

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Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các sở, ban, ngành, UBND các các xã, phường đặc khu, đại diện Sở Công Thương 11 tỉnh, thành phố trong khu vực, cùng đại diện các hội, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp.

Theo Báo cáo của Ban Tổ chức Hội nghị, mặc dù chịu tác động từ biến động kinh tế thế giới, giá nguyên liệu, năng lượng và chi phí logistics, hoạt động công nghiệp, thương mại toàn vùng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế ngành Công Thương miền Trung - Tây Nguyên. Trong 10 tháng năm 2026, có 9/11 địa phương ghi nhận chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 10%. Ước cả năm 2026, có 10/11 địa phương đạt mức tăng IIP trên 10%, cho thấy nền sản xuất công nghiệp toàn vùng tiếp tục giữ được đà phát triển.

Cùng với sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế khu vực. Trong 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn vùng ước đạt 1.551 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cả 11 địa phương đều ghi nhận mức tăng trên 10%.

Hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận kết quả tích cực. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng năm 2026 ước đạt 34,391 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì Hội nghị.

Bên cạnh kết quả sản xuất, kinh doanh, công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được các địa phương chú trọng. Hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế được đẩy mạnh. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, quảng bá nông sản và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Công tác quản lý nhà nước từng bước được đổi mới thông qua rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ chuyên môn cho chính quyền cấp xã trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các tổ công tác, nhóm hỗ trợ chuyên môn góp phần tiếp nhận và giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Bước sang năm 2027, ngành Công Thương 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phát huy các động lực hiện có và hình thành những động lực phát triển mới.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên gồm 11 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng; trong đó có 2 thành phố trực thuộc Trung ương là Đà Nẵng và Huế. Toàn khu vực có diện tích tự nhiên 150.396,9 km², chiếm hơn 27,5% diện tích cả nước, dân số trên 31 triệu người và đường bờ biển dài hơn 1.917 km, bao gồm Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.