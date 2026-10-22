56+

55+

54+

53+

52+

51+

50+

49+

48+

47+

46+

45+

44+

43+

42+

41+

40+

39+

38+

37+

36+

35+

34+

33+

32+

31+

30+

29+

28+

27+

26+

25+

24+

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21+

20+

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18+

17+

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15+

14+

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11+

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Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Công Thương có Thứ trưởng Phan Thị Thắng; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Về phía TP. Hồ Chí Minh có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Sinh Nhật Tân; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố và các sở, ban, ngành. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; lãnh đạo các hội, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp.

Hội nghị có chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác liên kết vùng nhằm khơi thông nguồn lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030”.

Năm 2025 và 9 tháng năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều biến động từ kinh tế toàn cầu, những điều chỉnh về chính sách thuế quan của một số nền kinh tế lớn, chi phí đầu vào gia tăng và áp lực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất và mở rộng thị trường. Các địa phương phát huy thế mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, logistics, nông sản, thủy sản xuất khẩu, năng lượng tái tạo và kinh tế biên mậu; đồng thời đẩy mạnh kết nối cung cầu, tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026 là dịp để các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xác định những khó khăn, vướng mắc và thống nhất các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2026, đóng góp vào tăng trưởng của toàn ngành Công Thương, góp phần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2026 - 2030.