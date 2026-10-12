Hội nghị Năng lượng thế giới nhấn mạnh an ninh, nguồn cung

Hội nghị Năng lượng lần thứ 25 của Hội đồng Dầu khí Thế giới (WPC) khai mạc tại thủ đô Riyadh, Saudi Arabia ngày 12/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, sự kiện này vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, quy tụ các quan chức chính phủ, lãnh đạo ngành, nhà đầu tư và chuyên gia để thảo luận về an ninh năng lượng toàn cầu, diễn biến thị trường và quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman Al Saud và Chủ tịch WPC Pedro Miras đã có bài phát biểu khai mạc, nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì nguồn cung năng lượng ổn định song song với việc thúc đẩy chuyển đổi năng lượng.

Với chủ đề "Con đường hướng tới tương lai năng lượng cho tất cả mọi người", hội nghị sẽ kéo dài đến ngày 15/10. Các cuộc thảo luận cũng sẽ đề cập đến thị trường dầu khí toàn cầu và quá trình chuyển đổi kinh tế của Saudi Arabia theo Tầm nhìn 2030.

Trong khi đó, Hội nghị Bộ trưởng về Năng lượng sạch lần thứ 17 và Hội nghị Bộ trưởng Sứ mệnh Đổi mới lần thứ 11, vốn nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Năng lượng Riyadh, phần lớn đã được chuyển sang hình thức trực tuyến. Các cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến sự tham dự của các "ông lớn" trong ngành dầu khí tại hội nghị. Các giám đốc điều hành của ExxonMobil, TotalEnergies, Shell và BP đã hủy kế hoạch tham dự trực tiếp.

Cùng ngày, Bộ trưởng Abdulaziz bin Salman Al Saud cho biết Saudi Arabia đang có kế hoạch mở rộng công suất xuất khẩu dầu thô qua đường ống lên tới 10 triệu thùng/ngày trong vòng 2-3 năm tới. Kế hoạch bao gồm chuyển đổi tạm thời mục đích sử dụng một đường ống dẫn khí nội địa sang vận chuyển dầu thô, nâng cấp các trạm bơm và đầu tư vào mạng lưới đường ống Đông-Tây hiện có. Theo ông, việc tạm thời chuyển đổi một đường ống dẫn khí sang vận chuyển dầu thô có thể bổ sung tới 1,2 triệu thùng/ngày vào công suất xuất khẩu dầu trong vòng 7 đến 8 tuần.

Cũng trong ngày 12/10, giới chức Saudi Arabia đã gia hạn lệnh tạm ngừng hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh sau một loạt vụ tấn công do lực lượng Houthi tại Yemen thực hiện. Các cuộc tấn công từ tuần trước nhằm vào sân bay King Khalid đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Riêng vụ tấn công bằng tên lửa ngày 10/10 nhằm vào sân bay này khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Tổng cục Hàng không Dân dụng Saudi Aragia đã gia hạn thời gian tạm ngừng hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid; đồng thời cho biết, việc gia hạn là cần thiết để "hoàn tất các thủ tục kiểm tra an toàn cơ sở vật chất cũng như đánh giá khả năng sẵn sàng hoạt động. Cơ quan này chưa công bố thời điểm nối lại các chuyến bay. Một quan chức cấp cao của hệ thống tàu điện ngầm Riyadh cũng xác nhận chính quyền đã tạm dừng dịch vụ vận chuyển đến 3 nhà ga phục vụ sân bay.