Hội nghị nâng cao năng lực phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Sáng 24-9, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 20 ngày 23-4-2026 của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và Nghị định số 323/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 20. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung ương đến các địa phương. Tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện các sở, ban, ngành tham dự.

Lãnh đạo Sở Tư pháp và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính trình bày những nội dung chính của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; đại diện Cục Pháp luật quốc tế và Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (Bộ Tư pháp) phổ biến Nghị quyết số 20/2026 của Quốc hội và Nghị định 323/202 của Chính phủ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nghe đại diện Bộ Tài chính, Cục Pháp luật quốc tế và Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trình bày một số lưu ý về công tác phối hợp trong phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế; đồng thời tham gia trao đổi, thảo luận nhằm triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả Nghị quyết số 20 và Nghị định số 323.

Nghị quyết số 20 được Quốc hội ban hành nhằm xây dựng cơ chế phối hợp thống nhất giữa các cơ quan nhà nước; nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong quá trình quản lý, giải quyết công việc liên quan đến hoạt động đầu tư; đồng thời tăng cường phòng ngừa, hạn chế tối đa các tranh chấp đầu tư quốc tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, nhà đầu tư cũng như lợi ích quốc gia. Nghị định số 323 được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 17-8-2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 20/2026.