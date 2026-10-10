Hội nghị nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản tại thành phố Đà Nẵng

Hội nghị do ông Lương Hoàng Phong, Giám đốc Trung tâm, chủ trì, với sự tham dự của đông đảo đại biểu đến từ các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân thường xuyên thực hiện thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm tại Trung tâm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lương Hoàng Phong nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường trao đổi, đối thoại giữa cơ quan đăng ký và người yêu cầu đăng ký nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn Hội nghị trở thành diễn đàn trao đổi trực tiếp, cởi mở và thực chất, qua đó tiếp nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản.

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên của Trung tâm đã trình bày tham luận về thực tiễn công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Đà Nẵng; đồng thời hướng dẫn sử dụng Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản, góp phần hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký thuận tiện, chính xác và hiệu quả hơn.

Trong phần trao đổi, thảo luận, các tổ chức tín dụng đã tích cực chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm tại đơn vị mình; đồng thời đề xuất nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường hiệu quả phối hợp giữa cơ quan đăng ký với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hội nghị là dịp để Trung tâm tiếp nhận, ghi nhận những ý kiến phản ánh từ thực tiễn, qua đó kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Những nội dung trao đổi tại Hội nghị cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan đăng ký và người yêu cầu đăng ký, thúc đẩy việc thực hiện thống nhất, hiệu quả các quy định pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.